Raphinha, sustituido por precaución

Hansi Flick aprovechó el tiempo de descanso en el Elche-Barça para realizar el primer cambio: Marcus Rashford sustituyó a Raphinha, quien al parecer tenía calgunas molestias en la zona del psoas.

Raphinha ya había hecho ciertos gestos en la recta final del primer tiempo, llevándose la mano a la zona inguinal después de realizar un sprint. Aunque no parecía que se tratara de un contratiempo importante, el delantero brasileño y el entrenador no quisieron correr ningún riesgo, teniendo en cuenta que el estilo de juego de Rapha conlleva un enorme despliegue físico y que la agenda de partidos del Barça es muy intensa: el conjunto azulgrana vuelve a jugar el próximo martes contar el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Raphinha se lamenta en la recta final del primer tiempo del Elche - Barça / GORKA URRESOLA

Como quiera que Flick cuenta con un recambio de garantías para la banda izquierda, como es Marcus Rashford, decidió no correr el mínimo riesgo y el internacional inglés ya se incorporó al terreno de juego en la reanudación del partido.

Este domingo, ya en Barcelona, Raphinha se someterá a las pruebas diagnósticas necesarias para descartar que las molestias conlleven una lesión de importancia. En cualquier caso, es muy posible que Hansi Flick opte por darle descanso de cara al desplazamiento de la Copa del Rey frente al Albacete en el Carlos Belmonte para que se recupere bien de cara al siguiente partido de LaLiga, contar el Real Mallorca el 7 de febrero en el Spotify Camp Nou.