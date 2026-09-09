Raphinha responde al Balón de Oro con un doblete de crack

Raphinha no necesita suplicar para reivindicarse. Le basta con hacer lo que mejor sabe: jugar al fútbol. Y este miércoles, en el estreno del Barça en la Champions 2026-27, el brasileño ha vuelto a responder donde mejor sabe: en el campo. Dos golazos ante el Feyenoord, en una actuación que resume a la perfección su nueva versión como delantero.

El primero, antes del minuto 3, fue un auténtico golazo. Pase de Lamine Yamal, control perfecto y, en una disputa, Raphinha se inventó un quiebro maravilloso para dejar a dos defensas por el suelo. Dos rivales, un solo recorte. Con el césped del Camp Nou completamente encharcado por la lluvia, el brasileño amagó el disparo, se fue de los dos y definió como toca: fuerte, raso y ajustado a un lado.

Y el segundo llegó poco después, tras el tanto de Adeyemi. Raphinha dibujó un desmarque entre centrales. Pedri le asistió con un pase en profundidad maravilloso y el brasileño volvió a anotar. Y ya suma 8 goles y una asistencia en los cinco primeros partidos de la temporada.

Además, el brasileño ya lleva un gol menos en esta Champions que en toda la edición anterior, en la que marcó tres tantos. Una cifra que deja claro el impacto de su nueva versión como delantero.

Y hay más. Según el dato de Oriol Jové, Raphinha se convierte en el primer jugador del Barça que marca en los cinco primeros partidos de una temporada desde Luis Suárez en 1958-59. Una lista histórica en la que también aparecen Gamper, Comamala, Martínez, Alcántara, Gràcia, Samitier, Escolà y César. De hecho, según el citado periodista especialista en datos, solo hay un jugador en la historia del Barça que ha hecho más goles que Raphinha (8) en los primeros cinco partidos de una temporada: Kocsis marcó 9 en la 1958-59.

Hablar en el campo

Raphinha es, junto a Pedri, una de las grandes ausencias de la lista de 30 nominados al Balón de Oro. Una decisión que sorprendió, sobre todo porque tuvo mucho más impacto que otros jugadores que sí figuran en la lista. Pero el capitán azulgrana no entra en debates. Responde jugando y marcando. Y lo está haciendo con una nueva versión de su fútbol.

Flick ha apostado por él como delantero, a falta de un 9 puro, y Raphinha está demostrando que tiene movimientos de auténtico delantero centro. Se ofrece, ataca los espacios, presiona, pelea cada balón y aparece en el área con una facilidad que está empezando a marcar diferencias. El equipo todavía se está acostumbrando a sus movimientos como 9, pero el brasileño ya está dejando claro que puede ser mucho más que un extremo. De momento, lo está bordando.

Y lo hace como primer capitán, como líder total y como ejemplo para el resto. El primero en correr, en presionar y en ir a por cada balón. Un Raphinha que recuerda al de la temporada 2024-25, cuando firmó 34 goles y 23 asistencias y fue un firme candidato al Balón de Oro. De momento, ya lleva solo un gol menos que en toda la edición pasada de la Champions (3). En esta nueva temporada, vuelve a responder donde mejor sabe: en el campo