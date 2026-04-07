Raphinha enternece a la afición con una sorpresa muy especial para su hijo

La lesión de Raphinha, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, ha supuesto un contratiempo importante para el FC Barcelona.

El brasileño sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, con un tiempo estimado de recuperación de cinco semanas, según confirmó el club tras las pruebas médicas realizadas a su regreso de la concentración con Brasil.

Una lesión que le permite estar más cerca de los suyos

Raphinha se lesionó durante un amistoso entre Brasil y Francia disputado en Estados Unidos, donde sintió un fuerte dolor en la pierna derecha y tuvo que ser sustituido al descanso. Tras ser liberado por la selección, regresó a Barcelona para iniciar su recuperación. El extremo se perderá partidos clave de Liga y Champions, incluido el duelo europeo ante el Atlético de Madrid.

A pesar del mal momento deportivo, el jugador ha encontrado un lado positivo: más tiempo con su familia, especialmente con su hijo Gael.

El gesto que ha emocionado a los aficionados

Nada más regresar a Barcelona, Raphinha preparó una sorpresa muy especial para su hijo. El futbolista se disfrazó de Conejo de Pascua, escondiendo regalos por toda la casa y dejando pistas para que Gael pudiera seguirlas y encontrar sus dulces.

El brasileño, muy unido a su familia, ha demostrado en varias ocasiones su sensibilidad y dedicación como padre.

Este detalle se suma a otros momentos recientes en los que ha mostrado públicamente su preocupación por su hijo, como cuando denunció un episodio de discriminación sufrido por Gael en Disneyland París.

Un parón obligado en un momento clave de la temporada

La baja de Raphinha llega en un tramo decisivo para el Barça, que afronta compromisos importantes en Liga y Champions.

El extremo ya había sufrido problemas musculares esta temporada y su ausencia se notó en el rendimiento del equipo. Ahora, el club confía en que pueda regresar a tiempo para el tramo final del curso.

Mientras tanto, el brasileño continúa su recuperación y aprovecha cada día para estar con su familia, dejando imágenes que han enternecido a los aficionados culés y que muestran su faceta más personal fuera del campo.