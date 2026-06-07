Raphinha, muy sincero sobre su estado físico a seis días del debut en el Mundial

"Todavía estoy buscando mi 100% físico", aseguró Raphinha tras la victoria de Brasil (2-1) contra Egipto en el último ensayo antes del estreno mundialista contra Marruecos, la madrugada del próximo sábado al domingo.

El '11' de la Seleção y del Barça no ha recuperado su plenitud física tras el varapalo que sufrió en la fecha FIFA de marzo, cuando se rompió en el amistoso Brasil-Francia disputado en Boston. Tuvo una lesión en el bíceps femoral de la maltrecha pierna derecha. Se cumplieron las previsiones de cinco semanas de baja, lo que supuso que se perdiera los partidos clave contra el Atleti, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (en febrero ya se había perdido la ida por otro percance) y en los cuartos de final de la Champions League.

Raphinha, una de las piezas claves de Brasil en el Mundial / CBF

"He intentado prepararme lo mejor posible para poder llegar siempre a la Seleção y dar lo mejor de mí, tanto física como tácticamente", dijo el delantero gaucho. "Tuve una lesión que me dejó fuera un mes y pico, sin ir al campo, sin entrenar, sin jugar. Pero siempre he intentado dar lo mejor de mí en los tratamientos, en el club, para poder llegar al 100% con Brasil", añadió.

Raphinha reapareció en el clásico, que confirmó el título de Liga. Disfrutó de los últimos 26 minutos del 2-0 histórico en un Spotify Camp Nou que vivía la mayor fiesta desde su reapertura. Volvió a vestirse de blaugrana en el último compromiso casero, cuando marcó un doblete en el 3-1 ante el Betis. Y, posteriormente, se concentró con Brasil en la Granja Comary.

Raphinha se ha entrenado a fondo. Ha estado presente en los dos test de preparación. Jugó 45 minutos en el 6-2 que Brasil le infringió a Panamá en Maracaná. Carlo Ancelotti ya había anunciado que el blaugrana necesitaba rodarse. Y, este sábado, fue el titular que más tiempo estuvo sobre el césped del Huntington Park Field, en Cleveland. Fueron 71 minutos, hasta que fue sustituido por Gabriel Martinelli. "Creo que los minutos han sido importantes para mí, para sumar más tiempo de juego y coger más ritmo", indicó.

Desde su lesión en marzo, el blaugrana no había jugado tanto tiempo. Ancelotti probó un 4-4-2. Y Raphinha jugó en el centro del campo, como interior zurdo, cerca de Vinícius Júnior, para retroalimentarse. Lo que sí hizo el blaugrana, a diferencia del madridista, fue vaciarse en la contención, bajando para auxiliar al lateral Douglas Santos en tareas defensivas.

El gaucho fue un auténtico box to box. Hizo un derroche físico portentoso. Y gozó de dos claras oportunidades para marcar, tras ser asistido por Bruno Guimarães y Vinícius Júnior. Mostró un muy buen tono físico y completó su buena actuación dando la asistencia del triunfo a Endrick.

Muy optimista de cara al Mundial

Raphinha es uno de los líderes de la Canarinha y ejerce como tal, insuflando ánimos a un equipo que llega muy corto de preparación y que ha tenido tres seleccionadores en este ciclo mundialista. "El objetivo que tenemos no es otro que ganar el 'Hexa' y, para eso, tenemos que querer mucho ser campeones. Todos los que estamos aquí queremos dejar nuestra huella en la historia de la selección brasileña y creo que el trabajo se está haciendo muy bien", argumentó.

El blaugrana insistió en que "vamos por el buen camino" y que Brasil está realizando una buena preparación a pesar de los contratiempos en forma de lesión, como el que ha sufrido Neymar Jr., que este lunes se someterá a una ecografía para saber si tiene ya el alta, o el del lateral derecho Wesley, que se lesionó contra Egipto y fue sustituido en la convocatoria por el mediocentro Éderson, que acaba de fichar por el Manchester United.