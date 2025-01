Raphinha se sincera: "Tuve que buscar un profesional que pudiera ayudarme"

Raphinha se ha convertido en uno de los jugadores franquicia del Barça de Hansi Flick. El extremo brasileño está viviendo una temporada espectacular, demostrando un nivel que prácticamente casi ningún jugador puede igualar en toda Europa. A pesar de eso, las cosas no siempre han sido tan fáciles para él, tal y como ha explicado en una entrevista previa al partido ante el Benfica de Champions.

"Siempre he sido una persona luchadora, siempre he buscado dar lo mejor de mí en el campo", empieza explicando Raphinha, antes de ahondar en los duros momentos que vivió durante el curso anterior.

"La verdad que me siento muy feliz y privilegiado de poder decir que soy uno de los capitanes del Barça. De hecho, si me hubieses preguntado la temporada pasada si era una cosa que esperaba, te habría dicho que no. En aquel momento, en el ámbito individual, no me sentía seguro, no era consistente en mis partidos", afirma el brasileño.

El jugador del Barça también confirma que tuvo que buscar ayuda para superar el mal momento: "Después, a causa de las dificultades por las que pasé, terminé buscando un profesional que pudiera ayudarme a entender qué estaba sintiendo. Esta temporada la confianza ha cambiado, la manera de pensar ha cambiado. Vivo el mejor momento de mi carrera".

Además, Raphinha se confesó sobre las dificultades que tuvo para hacerse futbolista por su físico: "Era muy pequeño y muy delgado. No es que ahora sea fuerte, pero era muy delgado. Decían que no tenía fuerza, que no tenía tamaño para competir y creo que eso me dio fuerzas para luchar y demostrar que noes con el tamaño ni con la fuerza como se compite".

"Recuerdo haber visto a los grandes ídolos brasileños. Ver lo que hacían en el campo era espectacular. Creo que eso también fue una motivación para seguir mi sueño de ser futbolista profesional", concluye el brasileño.