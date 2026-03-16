Raphinha se sincera y revela lo que hizo la primera noche tras fichar por el Barça

Raphinha llegó al FC Barcelona en 2022 con la ilusión de un niño y la ambición de un profesional que quiere dejar huella. Desde el primer momento, el brasileño mostró que su pasión por el fútbol va más allá de los partidos y los goles.

En 'Preguntas en pelotas' de DAZN, el futbolista destacó la influencia que ha tenido Hansi Flick en su carrera, y aseguró que su paso por el Barça pudo haber sido muy diferente si no hubiera sido por el técnico alemán: "No me escondo esto. Flick fue la persona que me cambió. No la mentalidad porque siempre la he tenido, pero me cambió el chip de saber dónde podría llegar. Dónde podría llegar como jugador y cómo evolucionar como persona. Siempre lo digo, me cambió todo y no me escondo".

El brasileño recordó un momento complicado y cómo una llamada de Flick cambió su destino: "Yo estaba a punto de salir del Barça y fue la persona que me llamó y me dijo que contaba conmigo en el club. Seguimos haciendo buenas cosas y me ha cambiado prácticamente la carrera. Es una persona muy especial".

Raphinha y Hansi Flick, esta temporada en Son Moix / EFE

El jugador explicó una de las anécdotas de la primera noche con la camiseta blaugrana: "Cuando firmé el contrato, gané una camiseta con mi nombre y todo lo que sale en la foto, y me la llevé a casa y dormí con ella". Entre risas, comentó que su mujer también vivió el momento con humor: "Bueno, pero ha comprado conmigo. Si no hubiese sido yo, hubiese sido ella seguro".

Durante el formato, pusieron a Raphinha entre las cuerdas tras preguntarle si se queda con Neymar o Ronaldinho: "Elegir uno de los dos es bastante complicado. Al final son dos personas que me inspiraron en mi carrera. A los dos los he conocido en persona".

Sobre Ronaldinho, recordó su infancia: "Fue una persona que desde niño lo vi jugar. Fue una persona que me inspiró a jugar al fútbol, su manera de jugar, su manera de ser, su manera feliz de ser”.

De Neymar destacó su seguimiento más reciente: "Después, al ser un poco más viejito, empecé a acompañar la carrera de Neymar y todo lo que ha hecho. Son dos personas que me han inspirado muchísimo en el fútbol, y fuera de él también".

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Raphinha resaltó lo que significa conocer a sus ídolos en persona: "Después de conocerlos personalmente, acabas volviéndote más fan de ellos. Son dos personas espectaculares. Al conocerlos me han encantado mucho más por la simplicidad y por ayudar siempre a los otros".