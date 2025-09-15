Raphinha sigue a ritmo de Balón de Oro

Raphinha pulverizó cualquier tipo de expectativa depositada en él y la temporada pasada firmó su mejor curso como profesional a años luz del siguiente. Que el FC Barcelona ganase el triplete nacional con Liga, Copa y Supercopa; además de alcanzar las semifinales de la Champions League fue, en gran parte, responsabilidad del delantero. El brasileño vivió una metamorfosis que le hizo dejar de estar en la rampa de salida durante el mercado de fichajes a ser uno de los líderes dentro y fuera del vestuario portando, además, el brazalete de capitán en numerosas ocasiones.

Raphinha acabó el curso 2024/25 con 57 partidos en sus espaldas en los que anotó 34 goles y repartió 25 asistencias. Su mejor temporada, con mucha diferencia, desde que es futbolista profesional. Unos registros individuales que, sumados a los títulos colectivos, le situaban en la pomada para alzar el Balón de Oro dentro de una semana en París.

La competencia para el brasileño, sin embargo, es feroz con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como principales candidatos a hacerse con el mayor galardón individual que puede recibir un futbolista. La votación, recordemos, se abrió el 7 de agosto y se cerró el 25 de ese mismo mes, dado que solo se tenía en cuenta lo sucedido en la temporada anterior. Ahora bien, no está de más recordar que sumando goles y asistencias, el '11' blaugrana aventajó en 15 unidades al de Rocafonda y en ocho al 'mosquito'. El delantero francés, ahora bien, apunta a baja para el duelo correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions entre Barça y PSG, debido a su lesión con Francia en el pasado parón de selecciones. Era el duelo del morbo por el Balón de Oro.

Nuestro protagonista, ajeno a lo que suceda en el Balón de Oro, tal y como ha comentado en varias entrevistas -aunque es evidente que a nadie le amarga un dulce-; sigue a lo suyo. En lo que llevamos de campaña, Raphinha ya es el máximo goleador del equipo con tres dianas, por delante de Fermín, Lewandowski, Ferran Torres y Lamine Yamal, todos ellos con dos.

Regresa el killer de Europa

Y por si fuese poco, este jueves vuelve la Champions League para el FC Barcelona, con el debut en la Fase liga en St. James Park frente al Newcastle. La competición fetiche de Raphinha durante el curso anterior y a la cual regresará con sed de venganza para poder alzar la 'orejona' al cielo de Budapest el 30 de mayo.

Los registros del brasileño en Europa fueron de otra dimensión: 13 goles y nueve asistencias en 14 partidos. Fue el máximo anotador de aquella edición empatado con Sehou Guirassy, del Borussia Dortmund; aunque el internacional por Guinea viu puerta en cinco ocasiones desde el punto de penalti.

Nuestro protagonista no llegó puntual a la sesión de activación y Hansi Flick, inflexible con la puntualidad, le relegó al banquillo frente al Valencia. No obstante, tras el descanso, el brasileño ya se vistió de corto luciendo el brazalete de capitán en sustitución del debutante Roony Bardghji y anotó un doblete. Demostró que sigue igual de enchufado que la temporada pasada y este jueves tendrá una nueva oportunidad brillar en el mayor escaparate futbolístico del mundo.