Raphinha sigue sin entrenar con el grupo

Raphinha sigue sin saltar al terreno de juego y su presencia ante el Girona es cada vez más dudosa. A falta de cuatro días para el partido en Montjuïc, el brasileño continúa trabajando en el gimnasio sin ni siquiera ejercitarse al margen con sus compañeros. En cuerpo técnico consideran muy difícil que pueda entrar en la convocatoria y consideran oportuno esperar unos días para que empiece a trabajar al margen.

Sin prisa, buscando la recuperación total

Hansi Flick es consciente del enorme porencial del extremo pero no lo quiere forzar y prefiere esperar a ver cómo evoluciona en las próximas sesiones. Sabe de su importancia pero también que no vale la pena arriesgar si no está al cien por cien. De momento, Raphinha sigue machacándose en el gimnasio y todo dependerá de cómo responda su cuerpo en los próximos días.

Así pues, las últimas sesiones en la Ciutat Esportiva se desarrollan con menos jugadores de lo habitual. La gran mayoría de ellos están con sus selecciones y Flick está aprovechando para dar minutos a jóvenes del Barça Atlètic y del Juvenil A. El filial, además, llega en un gran momento tras vencer 4-2 al Reus Reddis en el Johan Cruyff. El equipo de Belletti cuajó un gran partido y, como premio, el técnico ha llamado a Jofre Torrents y Juan Hernández, dos canteranos que están destacando mucho.

Paciencia con Joan Garcia

Quien tampoco está disponible es Joan García. El portero sigue con su recuperación y trabaja para poder llegar al Clásico, aunque su presencia no está garantizada. Los médicos controlan su evolución día a día, sin fijar plazos concretos aunque no esconden que en un principio era el objetivo. Por ahora, también parece complicado.

Las buenas noticias llegan con Fermín López y Lamine Yamal. Ambos ya se entrenan con total normalidad y completaron la primera sesión con el grupo ayer. Lamine ha superado las molestias que arrastraba en el pubis y apunta a estar listo para el domingo. Fermín también se ha reincorporado y tendrá un papel importante a causa de las bajas en el centro del campo.

Así pues, el Barça encara la semana con el objetivo de recuperar efectivos y volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas ante un siempre difícil Girona que viene de lograr su primera victoria en Liga. La gran incógnita sigue siendo Raphinha, que continúa trabajando desde el gimnasio. A falta de pocos días, su evolución marcará si puede o no estar en una convocatoria que hoy parece más que complicada.