Raphinha sigue entre algodones

El Barça ha vuelto este jueves al trabajo tras la jornada de descanso del miércoles, ya con la mirada puesta en el duelo de Liga ante el Mallorca, que se disputará este sábado en el Spotify Camp Nou. La principal ausencia en la sesión ha sido la de Raphinha, que continúa entrenándose al margen del grupo.

El extremo brasileño arrastra una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha, la misma dolencia que ya le impidió estar disponible en el reciente compromiso copero frente al Albacete. Tal y como apuntaban las previsiones médicas desde el primer momento, el plazo de recuperación ronda los diez días, por lo que todo indica que tampoco llegará a tiempo para el partido del sábado. Su regreso, si no hay contratiempos, quedaría reservado para las semifinales de la Copa de la próxima semana.

Con la baja de Raphinha, Hansi Flick apunta a repetir la apuesta por Rashford. El inglés, que ya fue titular en Copa, se perfila de nuevo como la principal alternativa en el frente ofensivo. El británico rozó el gol ante el Albacete y firmó una asistencia que le permite alcanzar los dobles dígitos esta temporada: 10 goles y 10 asistencias, números que avalan su impacto esta temporada en el equipo, a pesar de entrar desde el banquillo en muchos partidos.

Rashford, la alternativa

Rashford se entrenó con total normalidad en una sesión en la que también participaron los jugadores del Barça Atlètic Tommy Marqués y Emilio Bernad, habituales en las dinámicas del primer equipo cuando el técnico necesita completar el grupo.

El Barça, con la enfermería pendiente de la evolución de Raphinha, continúa afinando la preparación de un partido clave ante el Mallorca, con el objetivo de mantener el pulso en la competición doméstica antes de afrontar una semana decisiva en la Copa.