Raphinha salva sobre la bocina a un Barça espeso ante el Forest

Primeros tres puntos para el Barça en la Friuli Venezia Giulia Cup después de batir al Nottingham por 1-0 sobre la misma bocina con tanto de penalti de Raphinha. Y tras un encuentro bastante espeso de los de Flick.

Ficha Barça-Nottingham Amistoso FCB 1 0 NFO Alineaciones FC Barcelona Szczesny, Espart, Christensen, Gerard Martín, Pesquer, Fariñas, Bernal, Fermín, Raphinha, Adeyemi y Hamza. Nottingham Forest Sels, Williams, Murillo, Sangaré, Gibbs-White, Ndoye, Igor Jesus, Jair, Macatee, Milenkovic, Aina.

Ganas

Expectación máxima en el Friuli por ver en acción a un Barça repleto de piezas importantes, pero que sigue levantando pasiones allá donde va. Juegue quien juegue. Tras el 1-0 favorable al Udinese del primer encuentro, pasadas las 21:00 entraba en acción el cuadro de Hansi Flick en el que era su tercer ensayo de pretemporada tras el del Europa y el del Birmingham (y el partido intern con árbitros del otro día tras la ‘espantá’ del Preston).

Apenas tenía efectivos el técnico alemán para alinear a dos onces diferentes para cada encuentro después de dejar en Barcelona a Bardghji y Casadó. Mañana ajetreada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con esas decisiones inesperadas de última hora.

Debuts de Raphinha y Fermín

Entraba en liza el cuadro barcelonista con un once, como era de esperar, algo exótico. Pero con piezas que bien pueden ser titulares el primer partido oficial como Fermín, Raphinha, Bernal o Gerard Martín. Combinados con Brian Fariñas, Jordi Pesquer o Hamza Abdelkarim, asentado como ‘9’ titular. Y único.

El once del primer partido del Barça en el Friuli / Dani Barbeito

La verdad que entró espeso el cuadro azulgrana. Previsible y anodino. Debutaban este verano Fermín y Raphinha, a todo esto. De lo mejorcito el onubense, que intentó liderar las operaciones ofensivas. Y bastante fallón el brasileño, todavía muy falto de ritmo. Lo cierto es que el Nottingham Forest tuvo las más claras. Tras una buena transición liderada por Adeyemi y Fermín a la que no llegó por un pelo Raphinha, tres bastantes claras de los ingleses.

Dos posibles penaltis

La que más, un tiro al palo de Gibbs-White. Antes, dos posibles penaltis, un sandwich de Fariñas y Pesquer y una entrada que pareció clara sobre Adeyemi. Flick se desesperaba un poco en la banda. En el 34’, primer tiro a puerta azulgrana tras una jugada de Adeyemi por la derecha y remate ajustaba de Fariñas que pegaba en el palo.

Raphinha ajusticia

Respuesta casi inmediata de un Forest que se plantaba ante Szczesny y hacía lucirse al polaco, de lo más destacado del bando culé sin lugar a dudas con dos buenas intervenciones.

Y sobre la misma bocina, jugada aislada de Fermín y penalti claro por mano de Milenkovic. No fallaba Raphinha, casi infalible desde los 11 metros. 1-0 con lo mínimo y tres puntos para los de Flick.