Raphinha: "Si digo lo que pienso no vuelvo a jugar en Liga"

Instantes después de la increíble victoria del FC Barcelona sobre el Benfica, Raphinha, protagonista de la remontada del Barça y MVP del partido, se pronunció sobre este surrealista encuentro de Liga de Campeones. "Sabíamos que sería un partido bastante difícil. Sé la dificultad de jugar aquí, delante de su afición. Ellos saben jugar muy bien y tienen jugadores de altísimo nivel. No nos venimos abajo con el 3-1 de la primera parte. Volvimos centrados en lo nuestro para intentar cambiar el partido. Fue un partido espectacular para todos. Podría muy bien haber ganado el Benfica o nosotros, pero nos lo llevamos nosotros", dijo el brasileño.

Además, el jugador del Barça también habló sobre la pelea que tuvo lugar al final del partido con la afición y los futbolistas del club lisboeta, en la que tuvo que intervenir la policía: "Yo soy una persona que respeta a todos. Cuando salía del campo hay gente que me han insultado. Devolví los insultos, sé que no debo hacerlo. Nos calentamos todos, pero los jugadores del Benfica prefirieron insultarme. Yo soy una persona que no me llevo nada para casa. Respeto si me respetan, pero no me callo si me insultan. Es normal después de un final de partido así", declaró.

Más tarde, en la zona mixta, preguntado por si le gustan más los árbitros españoles o los de la Champions, Raphinha tuvo que morderse la lengua: "Si digo lo que pienso no vuelvo a jugar en Liga", sentenció el extremo.

En cualquier caso, Raphinha se volvió a salir en un partido de gran exigencia y se ha erigido como uno de los líderes del FC Barcelona: "Creo que sí estoy en el mejor momento de mi carrera", afirmó el brasileño después de anotar su octavo gol en la Champions.

Las palabras de Eric Garcia

El central de Martorell, que entró 74' por Koundé, fue el autor del gol del empate que dio esperanzas al Barça. Eric Garcia también destacó la importancia de una victoria de estas características: "El Benfica es un equipo muy peligroso, nos han hecho mucho daño. Es una victoria increíble, muy contentos. El equipo no ha perdido la cara al partido en ningún momento. Empezar perdiendo en el minuto dos... trastoca los planes. El equipo ha demostrado una mentalidad increíble. El Atlético perdió aquí. Ellos ya han demostrado lo buenos que son".

En cuanto a su rol en el equipo, que se ha visto cuestionado en los últimos días, Eric Garcia se mostró convencido de seguir en el FC Barcelona: "Creo que todos los jugadores nos queremos sentir importantes. Mi faena es aprovechar al máximo los minutos que tenga para que el míster cambie de opinión", dijo.

Lewandowski: "Estaba seguro de que no había penalti"

Robert Lewandowski fue el autor de los otros dos goles de la victoria del Barcelona, con los que se consolida como el 'pichichi' de la competición con nueve tantos. Pese a la euforia, el polaco se mostró crítico con la actuación del equipo: "Hemos ganado y creo que es lo más importante, pero tres goles del Benfica fueron un regalo nuestro. Es mejor que marquemos siempre un gol más que el oponente pero hay que aprender a jugar mejor defensivamente. Ofensivamente también nos faltan cosas. Con 4-4 ellos han tenido una situación de gol. Ahí nos falta calma y experiencia. Ahora podemos disfrutar del partido y mañana podemos mirar qué podemos hacer mejor que hoy".

Por otro lado, habló de la acción previa al 4-5, en la que el equipo lisboeta reclamó la pena máxima: "Yo estaba seguro de que no había penalti a Florentino en la última jugada". Además, puso en valor la victoria y remarcó el alivio que supone no tener que jugar dos partidos más: "Hay que jugar hasta el final. Esta victoria para nosotros puede ser muy importante para el futuro pero también para analizar lo que podemos hacer mejor en el futuro. Es importante no jugar el 'playoff', dos partidos más en febrero esta temporada es una locura. Tendremos dos semanas largas en las que podremos entrenar cosas que normalmente no tenemos tiempo".