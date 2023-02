Raphinha: "Sabíamos que teníamos que marcar para no sufrir"

El brasileño, autor del primer tanto del Barça, quiso poner en valor el "duro trabajo" del equipo "No creo que el arbitraje haya favorecido a ninguno de los dos equipos"

Raphinha fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Barça ante el Betis. El brasileño, autor del primer tanto azulgrana, habló para los micrófonos de Movistar al término del encuentro y quiso poner en valor el "duro trabajo" del equipo.

"Las sensaciones son buenas y se empieza a ver en los resultados", destacó el extremo, "es una victoria importante para la confianza en esta temporada".

Reconoció Raphinha que "sabíamos que era un partido difícil, el Betis es un buen equipo, y también que teníamos que marcar las ocasiones que tuviésemos para no sufrir después".

Preguntado por el arbitraje, no quiso entrar en polémicas el brasileño: "No creo que haya favorecido a ninguno de los dos equipos, ha sido un buen partido y es normal que las personas cometan errores. Pero no me parece que haya sido malo". Sobre los posibles penaltis cometidos sobre él, Raphinha fue claro: "Era decisión del árbitro y tenía la ayuda del VAR, yo solo sé que sentí un contacto y caí".