Raphinha responde a la millonaria oferta de Arabia: "Mi mente está cerrada al dinero y abierta a los sueños"

La brutal temporada de Raphinha en el FC Barcelona no está pasando desapercibida ni para las mejores direcciones deportivas del fútbol europeo ni tampoco en Arabia Saudí. El país asiático necesita dar un nuevo golpe sobre la mesa y tiene una bolsa de millones para atraer a estrellas mundiales el próximo verano. El brasileño, tal como informó el medio saudí '365Scores', es uno de los objetivos del Al-Hilal.

Siempre según la fuente citada, el club está dispuesto a ofrecer al Barça un traspaso de unos 100 millones de euros para el traspaso de Raphinha y le ha puesto sobre la mesa al extremo un contrato de cuatro años a razón de 50 'kilos' por curso. Un auténtico ofertón que el futbolista culer no está dispuesto a aceptar ahora, pero que sí que lo hubiera hecho el año pasado, cuando las cosas no le iban tan bien con la elástica blaugrana.

Así lo ha reconocido el propio Raphinha en una entrevista en 'TNT Sports Brasil'. "Me informaron sobre la oferta de Arabia Saudí y, sinceramente, me sorprendió mucho porque las cifras eran altísimas. Si me hubieran hecho esta oferta el año pasado, creo que habría ido. En aquel momento estaba destrozado mentalmente y esta oferta habría cambiado mi vida por completo, así como la de mi esposa y mi familia", ha confesado el atacante.

"Quien diga lo contrario está mintiendo. Es imposible ver cifras como estas y no pensar que podrían cambiar completamente tu vida", ha añadido un Raphinha que, sin embargo, ahora solo piensa en el fútbol: "Creo que aún tengo mucho que aportar en Europa. Todavía puedo contribuir mucho a los éxitos del Barça y esto me da la oportunidad de continuar representando la selección nacional. Esto ha sido lo que ha hecho que mi mente esté cerrada al dinero y más abierta a mis sueños".

Por ahora, la intención de Raphinha es clara. No pretende moverse de Barcelona, donde puede acabar de triunfar como futbolista y donde puede ganar los principales trofeos a los que un futbolista puede optar. Tanto él como su entorno familiar siempre han sido muy reticentes a emprender una aventura de este tipo a su edad aunque no lo descartan para el futuro siempre que haya una buena oferta de por medio.