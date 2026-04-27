Raphinha relata sus años más duros: "Perdí amigos en el narcotráfico"

La historia de Raphael Dias Belloli, Raphinha, es la de muchos jóvenes brasileños que crecieron en entornos donde las oportunidades eran escasas y las tentaciones del barrio estaban siempre al acecho.

Nacido el 14 de diciembre de 1996 en Restinga, una de las zonas más humildes y peligrosas de Porto Alegre, el hoy jugador del FC Barcelona pasó su infancia rodeado de drogas, delincuencia y precariedad.

Criado en una favela, Raphinha reconoce que su niñez estuvo lejos de ser sencilla. Sin embargo, igual que otros talentos brasileños como Vinicius Jr, encontró en el fútbol una salida real para construir un futuro mejor para él y su familia.

El papel decisivo de su familia

A pesar de las dificultades, el extremo azulgrana asegura que nunca perdió el rumbo gracias a los valores inculcados por sus padres. La disciplina, el esfuerzo y la determinación fueron pilares que le permitieron mantenerse alejado de las malas influencias del barrio y centrarse en su sueño de ser futbolista profesional.

Ese compromiso lo ha llevado a convertirse en una pieza clave del Barça de Hansi Flick, un jugador infalible que hoy presume de una trayectoria marcada por la superación.

"Algunas personas me ayudaban, otras me llamaban vagabundo"

En una entrevista con UOL Esporte, Raphinha abrió su corazón para recordar los momentos más duros de su adolescencia. Aunque insiste en que en su casa nunca faltó comida, sí admite que llegó a pedir en la calle para poder alimentarse después de los entrenamientos.

"Después del entrenamiento, me paraba en la calle y le pedía a la gente que me comprara algo para comer o un refrigerio. Algunas personas me ayudaban, otras me llamaban vagabundo sin rodeos", explica. Tenía entre 12 y 14 años y pasaba 8 o 9 horas sin comer, con lo justo para pagar el autobús de vuelta a casa.

Restinga: un entorno hostil del que logró escapar

El jugador también describe cómo era crecer en una comunidad donde el crimen y el tráfico de drogas eran parte del día a día. Mantenerse firme no fue sencillo, y admite que muchos de sus amigos se quedaron en el camino.

"Durante mi adolescencia aparecieron oportunidades fáciles para ganar dinero. Ahí es donde la gente se pierde", recuerda. "Perdí muchos amigos en el mundo del crimen, en el narcotráfico… Amigos que eran mejores que yo en el fútbol".

Para él, la verdadera "magia" no está en su juego, sino en haber logrado salir de ese entorno sin desviarse de su objetivo.

Una vida personal estable y un apoyo incondicional

En el plano personal, Raphinha vive un momento pleno. Está casado con la modelo e influencer Natalia Rodrigues (Taia Belloli), quien dejó Brasil para acompañarlo en su carrera.

La pareja se conoció en 2021, se comprometió poco después y hoy comparte la crianza de su primer hijo Gael.

De las favelas al Camp Nou

A sus 25 años, tras brillar en el Leeds United y llegar al Barça por 48 millones fijos más 12 en variables, Raphinha no olvida de dónde viene. Su historia es la de un niño que creció rodeado de peligros, pero que eligió el camino más difícil: el del trabajo, la constancia y la ambición.

Una historia de superación que hoy inspira a miles de jóvenes que, como él, sueñan con escapar de la marginalidad a través del deporte.