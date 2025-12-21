Raphinha se reivindica y Lamine Yamal silencia la Cerámica

Broche de oro del Barça a un mágico 2025. Los blaugranas cerraron el año con un triunfo sudado frente al Villarreal por 0-2, gracias a los goles de Raphinha de penalti y de Lamine Yamal en el segundo tiempo. Los catalanes brindarán por el 2026 desde lo más alto de la clasificación como líderes en solitario con 46 puntos, cuatro más que el Real Madrid, segundo en la tabla.

Con el objetivo de cerrar el año con el mejor sabor de boca y en vísperas de las merecidas vacaciones navideñas, Hansi Flick no reservó a nadie y puso toda la carne en el asador. Hasta siete cambios realizó el técnico blaugrana respecto a la alineación del debut copero contra el Guadalajara.

Cambió toda la defensa situando a los titulares Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde; adelantó a Eric al pivote, mantuvo a De Jong, Fermín y Lamine Yamal; y regresaron Raphinha y Ferran Torres al ataque blaugrana. El once titular con el permiso de Pedri, que se quedó en Barcelona por precaución a causa de unas leves molestias musculares.

Los tempraneros fogonazos del Villarreal marcaron el 'tempo' del partido. El cabezazo de Pépé o la doble ocasión de Ayoze: primer cazando un rebote que se topó con Koundé y después, con un disparo desde la frontal, tras deshacerse de un Gerard Martín muy exigido. Sin embargo, el primer gol llegó en la portería de los locales.

Se giraron las tornas

Penalti clamoroso de Santi Comesaña sobre Raphinha y fue el propio brasileño quien asumió los galones para transformar el lanzamiento desde los once metros. El '11' del Barça quiso responder con fútbol al capote que le echó Flick en rueda de prensa: se quedó con ganas de más y probó un disparo desde la frontal que se estrelló en el travesaño. Habría ido directo al top de mejores goles del delantero, pero la madera lo impidió. Fermín y Lamine Yamal también lo intentaron con disparos lejanos, pero con la misma poca fortuna.

Los de Marcelino se hicieron grandes y rozaron el empate en varias ocasiones. De hecho, el balón llegó a traspasar la portería de Joan Garcia, pero el gol en propia de Koundé no subió al marcador por fuera de juego previo de Cardona. Buchanan la tuvo de volea y también aprovechando un rebote en un error grosero de Balde.

Cuando los blaugranas achicaban agua de la barca a Renato Veiga se le fue la pinza. Cazó a Lamine Yamal por detrás haciéndola la tijera y clavando los tacos de su bota en el tobillo izquierdo del de Rocafonda. Roja directa y el submarino amarillo empezó a hundirse con un futbolista menos sobre el terreno de juego.

Cambios providenciales

En la reanudación, el Barça se hizo amo y señor de la posesión, pero las ocasiones de peligro no aparecían. Hansi Flick decidió sacudir el árbol para disponer de piernas frescas en ataque. Minutos para Lewandowski y Rashford sustituyendo a Ferran y Fermín, situando a Raphinha en la mediapunta.

Prácticamente en la primera acción ofensiva del equipo con los cambios ya sobre el verde, llegó el segundo gol de la tarde. Cambio de orientación del inglés hacia Lamine Yamal, Lewandowski y De Jong no olieron la sangre en el área para ver puerta. El balón le acabó cayendo al '10' del Barça que no se lo pensó y batió a Luiz Júnior para anotar el 0-2.

Y a todo esto, Joan Garcia firmó su enésima exhibición bajo palos dejando en ridículo cualquier atisbo de debate en la portería culer. Paradón a Rafa Marín y doble atajada imperial ante Mikautadze y Sergi Cardona. Llega crecido para el siguiente partido contra el Espanyol, su exequipo que le prepara un recibimiento hostil en el RCDE Stadium.