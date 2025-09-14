Raphinha se reivindica tras el castigo por retraso

El año pasado Hansi Flick ya dejó claro que no se casa con nadie. Varios futbolistas sufrieron el código interno en sus carnes. El técnico teutón sentó en un par de ocasiones a Jules Koundé por llegar tarde cuando iba a ser titular. También Héctor Fort sufrió en sus carnes el cumplimiento de las normas impuestas por el entrenador azulgrana.

Era algo que tenía clarísimo Flick cuando aterrizó en el Barça. Para que un vestuario no se desmadre deben existir reglas que no pueden pasarse por alto nunca. Y dar ejemplo con cualquier futbolista de la plantilla que se lo salte. A no ser que se trate de un motivo de fuerza mayor, claro.

TARDE A LA ACTIVACIÓN

La alineación del Barça-Valencia no incluía a Raphinha. El brasileño, que tuvo un regreso muy accidentado después del Bolivia-Brasil, entrenó el viernes por primera vez con sus compañeros. Imaginábamos que podían ir los 'tiros' por el cansancio acumulado, pero, según indica 'RAC1', Hansi lo dejó fuera del once por llegar tarde a la sesión de activación previa al partido. El extremo de Porto Alegre iba a ser titular.

Raphinha se quedó de inicio en el banquillo pero a la media parte entró en el partido en el puesto de Rooney. La respuesta de Raphinha fue espectacular porque en solo 45 minutos marcó dos goles y fue una de las estrellas del equipo. En dos acciones de área, el jugador logró un doblete. El primer tanto fue culminando un centro de Rasford y el segundo por una acción en la que estuvo muy vivo dentro del área.

El brasileño registra 37 goles y 23 asistencias en sus últimos 61 partidos oficiales con el FC Barcelona, una continuación en el presente curso de lo que fue la pasada temporada, donde fue uno de los mejores del equipo. Le castigaron, pero se hizo perdonar