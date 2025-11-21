Raphinha, el regreso más esperado de Flick

Raphinha cayó lesionado del bíceps femoral de su pierna derecha el pasado 25 de septiembre en el Carlos Tartiere de Oviedo. Un contratiempo que debía dejarlo fuera durante tres semanas, pero se ha acabado alargando hasta los dos meses.

Su baja he tenido un enorme peso en el equipo. "Echo de menos a Raphinha" llegó a reconocer Hansi Flick durante este periodo. El jugador siguió ejerciendo de capitán en el vestuario, estando al lado del equipo en momentos delicados, incluso viajó al Bernabéu para arropar en los momentos complicados, pero no pudo ayudar donde más le gusta, durante el terreno de juego.

Raphinha tuvo la desgracia de sufrir una recaída en octubre, algo que hizo que los médicos del FC Barcelona optaran por la prudencia y marcaran un tiempo prudencial para su regreso. Sería después del parón de selecciones en noviembre. Llegados a este punto, el brasileño se está entrenando los últimos días con sus compañeros y todo apunta a que este sábado estará en la lista de convocados para enfrentarse al Athletic Club.

El futbolista se ha perdido tres partidos de Champions League y seis de la Liga. Mucho tiempo para un hombre básico para Hansi Flick tanto por su presión en campo contrario como por su poder realizador o de asistir a sus compañeros. Esta temporada ya había anotado 3 goles y dado 2 asistencias.

Un referente

La temporada pasada, para tener de referente, acabó con 34 goles y 26 asistencias. Fue, sin duda, uno de los mejores jugadores de la Liga y en la Champions, con sus 13 dianas en 14 partidos, estuvo muy cerca de conducir al equipo a la final, de no ser por el gol in extremis del Inter en la semifinal del Giuseppe Meazza.

Raphinha está muy implicado con el equipo y es uno de los jugadores importantes que está cerca de volver. Lamine Yamal cada día está mejor de su pubalgia, Pedri también está intentando regresar cuanto antes posible, mientras que Joan Garcia volverá bajo palos. La recuperación de los lesionados es clave para que el Barça pueda competir con más efectividad tanto en la Liga como en la Champions League.

Flick ha estado muy encima de la situación de Raphinha, dándole apoyo de manera constante tanto en público como en privado. Este Barça será más reconocible con 'Rapha', más allá de que Rashford haya cumplido actuando en la posición de extremo izquierdo.