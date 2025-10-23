Raphinha regresa a tope y apunta a El Clásico

Gran noticia en el Barça con Raphinha. El extremo brasileño ha saltado esta mañana al césped de la Ciutat Esportiva y ha completado toda la sesión con el grupo con total normalidad. A diferencia de ayer, que hizo trabajo específico en solitario, hoy se ha ejercitado desde el inicio con sus compañeros y se le ha visto muy enchufado.

El plan es que mañana siga acumulando carga para ganar fuerza. El sábado participará en la última sesión antes del viaje a Madrid, enfocada ya en preparar el partido. Si todo continúa como hasta ahora, el Barça comunicará el alta médica del jugador minutos antes de subirse al avión.

Recuperación total

El jugador se siente al cien por cien y transmite ilusión por estar en el Clásico de este fin de semana. Durante varias semanas se ha machacado en el gimnasio y ha apretado al máximo para acelerar los plazos. Aunque la última palabra será de Flick, por ahora todo parece indicar que Raphinha está ya al cien por cien recuperado y con serias posibilidades de disputar minutos. Desde el club aseguran haberle visto muy implicado y con ganas de demostrar al técnico alemán que está en perfectas condiciones para ayudar al equipo.

Sin embargo, el plan de partido ya es otra cosa totalmente distinta. Tras varias semanas sin ritmo competitivo, parece pronto para verle como titular el domingo. Lo más probable es que el once se parezca al del pasado fin de semana. Aun así, nadie en el club se atreve a cerrar la puerta. Si todo sigue bien, Raphinha podría tener minutos en el Clásico, entrando en la segunda mitad si el alemán considera que, como ha pasado en varios clásicos, su entrada puede marcar diferencias.

Su víctima favorita

Raphinha llega con argumentos para creer. El Madrid le activa y se le suele dar bien. En Montjuïc convirtió un doblete y fue clave en el cuatro a tres del once de mayo. Repitió con dos tantos en la Supercopa de Arabia en el dos a cinco azulgrana, y añadió otro gol en el cero a cuatro del Bernabéu.

El mensaje que sale hoy del vestuario es claro. Raphinha está sano, con chispa y con hambre de fútbol. No se forzarán los tiempos, pero si las sensaciones se mantienen, el Barça gana una pieza importante para el gran partido. Un recurso que puede cambiar el ritmo, abrir la banda derecha y dar profundidad en un encuentro que siempre se decide por detalles.