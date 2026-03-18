Raphinha recoge el testigo de Leo Messi con su gol en el Spotify Camp Nou en Champions League

El FC Barcelona golpeó primero en la eliminatoria contra el Newcastle con un tanto tempranero que puso de cara el posible pase a la siguiente ronda. El equipo azulgrana arrancó con fuerza ante las urracas y Raphinha fue capaz de marcar el primer gol del partido. La puesta en escena de los hombres de Hansi Flick desarmó por completo al conjunto inglés desde el pitido inicial. El extremo brasileño asumió la responsabilidad de liderar el ataque y confirmó que el idilio de este equipo con el gol seguía vivo en la máxima competición continental.

Raphinha adelantó a los locales cuando apenas se cumplía el minuto seis tras aprovechar una asistencia de medio tacón de Fermín. El canterano inventó una genialidad en la frontal para habilitar al atacante azulgrana en una acción de pura clase. El extremo definió con precisión para superar al portero y desató la alegría en unas gradas que volvieron a vibrar con la Champions League. El estadio recuperó su esencia de fortaleza inexpugnable mientras el Newcastle intentó asimilar el golpe recibido en los compases iniciales del choque.

El fin de la sequía

La diana del brasileño supuso un hito histórico tras el largo periodo del equipo fuera de su estadio por las obras del recinto. Nadie marcó en el Camp Nou en una fase de eliminatorias de Champions desde que Leo Messi lo hizo el 16 de febrero de 2021. Aquel tanto ante el Paris Saint-Germain quedó como el último recuerdo goleador en cruces directos antes del traslado a Montjuïc... pero con las gradas vacías por la pandemia. Laporta contempló desde las gradas, como presidente electo, cómo su equipo daba el primer paso para recuperar la hegemonía europea.

Para encontrar el último gol en un partido de eliminatorias de Champions con público en las gradas del Camp Nou hubo que remontarse al 1 de mayo de 2019. En aquellas semifinales, el Liverpool sucumbió ante el rodillo azulgrana en una noche que terminó con un contundente tres a cero. Luis Suárez abrió la lata en el primer acto y Messi sentenció con un doblete que todavía permanecía en la memoria del barcelonismo. Raphinha recogió ese testigo goleador para devolver al Barcelona al lugar que le correspondió por historia y talento futbolístico.

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El retorno del público

El encuentro supuso el primer partido de Champions League en el que el círculo de público del Spotify Camp Nou estuvo completo tras la apertura de la primera y segunda gradería. La licencia otorgada por el Ajuntament permitió habilitar el Gol Nord para alcanzar un aforo potencial de 62.652 localidades. El estadio presentó un aspecto imponente con el cierre del anillo inferior y medio, un hito que devolvió la mística a las noches europeas en el coliseo azulgrana. Los aficionados ocuparon sus asientos desde temprano para disfrutar de un ambiente eléctrico en el barrio de Les Corts.