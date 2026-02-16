Raphinha recibe el alta médica

Buenas noticias para el FC Barcelona y para Hansi Flick: Raphinha ha recibido el alta médica esta mañana y forma parte de la lista de convocados para viajar a Montilivi. El delantero brasileño ya ha dejado atrás la sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y podría tener minutos esta noche (21:00 horas) en el partido contra el Girona, correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga EA Sports.

El '11' blaugrana se ha ausentado en los últimos tres encuentros que ha disputado su equipo: contra el Albacete (1-2), Mallorca (3-0) y Atlético de Madrid (4-0). Especialmente se notó su ausencia en este último partido, el de la ida de la Copa frente a los colchoneros en el Metropolitano.

Sin duda, la figura de Raphinha es una de las más imprescindibles en el proyecto deportivo de Flick: por su contribución en ataque, su trabajo sin balón en la primera línea de presión y su peso en el vestuario. Si bien es cierto que nuestro protagonista tiene complicado arrancar como titular contra el Girona, podría tener minutos en el segundo tiempo para recuperar el ritmo de competición.

Se trata de la tercera lesión que ha superado el delantero en esta temporada con el FC Barcelona. A finales de septiembre sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha, de la cual recayó y estuvo dos meses de baja perdiéndose nueve partidos. También se perdió un partido a mediados de eneros por precaución, debido a un golpe en la misma pierna. Sumado a la última lesión, son 13 los encuentros que se ha perdido este curso.

Sin embargo, Raphinha es el cuarto futbolista del Barça que más ha contribuido de cara a puerta con 13 goles y cinco asistencias, tan solo superado por Lamine Yamal (15 goles y 13 asistencias), Rashford (10 goles y 13 asistencias) y Fermín (10 goles y 12 asistencias). Y eso que el brasileño tan solo se ha vestido de corto en 22 partidos, mientras que el de Rocafonda lo ha hecho en 31, el inglés, en 34 y el de El Campillo, en 30.