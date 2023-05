Raphinha: "Me quiero quedar en el Barça durante muchos años"

El futbolista brasileño, que celebró el título de Liga en el Camp Nou con un peinado teñido de azulgrana, dejó bien claras sus intenciones El ex del Leeds ha disputado 47 partidos con el Barça en los que ha marcado 10 goles y ha repartido 12 asistencias

Raphinha dejó bien claras sus intenciones en unas declaraciones para beIN Sports tras la derrota ante la Real Sociedad (1-2). "Me quiero quedar en el Barça durante muchos años", aseguró el brasileño el día en el que se recibió el trofeo de campeón de Liga ante un Camp Nou con más de 88 mil espectadores.

El ex del Leeds, que ha estado vinculado con varios clubes de la Premier League y que apuntaba a ser una de las grandes salidas del próximo mercado de fichajes, no tiene ninguna intención de abandonar el cuadro azulgrana.

En su primer curso como culé ha conquistado la Liga y la Supercopa de España y hasta la fecha ha disputado 47 partidos en los que ha marcado 10 goles y ha repartido 12 asistencias.

Además de con sus palabras, el brasileño tuvo otra declaración de intenciones con el Barça al lucir un peinado teñido de azulgrana en la noche en la que el equipo recibió el trofeo de Liga. "¿Mi nuevo peinado? Araujo y yo habíamos quedado en hacérnoslo antes del partido contra el Espanyol, pero yo no quería hacerlo entonces porque necesitábamos una victoria para ganar la Liga", explicó sobre su nuevo 'look'.

Raphinha estrena un look muy culé | Javi Ferrándiz

Pese a la derrota, el Camp Nou vibró con la plantilla, que tenía muchas ganas de celebrar el título de Liga conquistado la semana pasada en Cornellà ante el Espanyol. Raphinha, muy ligado a su país, lució la bandera de Brasil durante la 'fiesta'. "Siempre que puedo, llevo la bandera de Brasil conmigo. Es donde nací, donde la gente me quiere mucho. Siempre estaré con ella en momentos especiales como este", aseguró.

Raphinha, que aterrizó en el Camp Nou el pasado verano a cambio de 58 millones de euros, no recibió ninguna presión interna para que acepte alguna oferta para dejar el club. El ex del Leeds es feliz en Barcelona y de tener minutos que no le priven de buenas oportunidades con la Seleçao no tendría intención de salir.