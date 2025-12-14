Raphinha no quiere dejar el Barça sin cumplir su objetivo

Raphinha celebró su cumpleaños un día antes de alcanzar los 29 y en el mejor momento de su carrera deportiva. Como capitán del Barça y convertido por méritos propios en uno de los líderes del vestuario blaugrana. Y después de decidir, con un doblete ante Osasuna, un partido con el que el Barça consolidó su liderato al frente de la Liga. El brasileño, maduro y convertido en un futbolista total, exhibe además un compromiso incondicional con el club en el que siempre quiso triunfar.

El partido ante Osasuna fue una fotografía perfecta del Raphinha actual. Decisivo, implicado, con personalidad y con capacidad para aparecer cuando el equipo lo necesita, que es lo que se le pide a los grandes en una entidad como la blaugrana. Su evolución no fue inmediata ni sencilla, pero sí constante y firme fruto de la confianza en sí mismo.

El doblete de Raphinha ante Osasuna reforzó el liderato azulgrana / Dani Barbeito

Desde su llegada, Raphinha ha disputado 157 partidos oficiales, en los que ha firmado 60 goles (la misma cifra que alcanzó Johan Cruyff) y 48 asistencias, cifras que hablan de impacto directo y regularidad. A ello se suma un palmarés que empieza a ser importante: cinco títulos, entre ellos dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. La pasada temporada, de hecho, fue elegido MVP de la Liga, un galardón más que merecido después de anotar dieciocho gole y dar nueve asistencias. También fue máximo goleador y asistente de la Champions.

Pero si hay un aspecto que define su etapa es su personalidad y liderazgo. De ser cuestionado y aparecer en las quinielas como posible salida, ha pasado a ser imprescindible. Su regreso tras una lesión que le tuvo de baja dos meses en los que se perdió diez partidos ha coincidido con una mejoría evidente del equipo de Hansi Flick. Su actitud, trabajo defensivo, intensidad sin balón y exigencia consigo mismo y con el resto son determinantes. De ahí que se haya ganado el respeto unánime del vestuario y sea uno de los capitanes.

El mayor reto de su carrera en el Barça

Raphinha, menospreciado de forma injusta en los premios individuales, es consciente del momento que atraviesa y de su ascendencia en el grupo, pero todo esto no le basta. Quiere mucho más. Tanto es así que ha explicado a su entorno que no quiere moverse del Barça hasta no cumplir con el objetivo que se marcó cuando firmó procedente del Leeds. El pasado mes de mayo renovó hasta 2028, un contrato más corto del que están firmando sus compañeros. De hecho, solo añadió un año más a su vinculación inicial.

Son muchos los clubs que se han interesado por él y las tentaciones han sido grandes, sobre todo a nivel económico desde Arabia Saudita, pero el brasileño tiene un reto: ganar la Champions con el Barça. Es un sueño que quiere cumplir antes de, seguramente, dar un paso más en su carrera deportiva. Para Raphinha es casi una obsesión porque ha rechazado ofertas mareantes con el objetivo de triunfar a lo grande y dejar un sello imborrable en la historia del club. Para ello trabaja cada día y no escatimará esfuerzos para alcanzar su meta. El compromiso es total y la pasada temporada se quedó a las puertas de la final, lo que supuso un golpe del que quiere resarcirse. Si logra su objetivo, entonces sí el escenario cambiaría en lo que su futuro se refiere.