Raphinha y De Jong se quedan en el gimnasio por precaución

Lo anunció ayer Flick: el cambio de Raphinha ante el Oviedo en la segunda mitad fue por precaución, porque sintió unas pequeñas molestias musculares. Esta mañana el brasileño no se ha ejercitado con sus compañeros y se ha quedado haciendo trabajo en el gimnasio.

No ha sido el único futbolista que ayer fue titular que no ha salido a ejercitarse en una sesión de baja intensidad. Frenkie de Jong, que entró en la segunda mitad, también ha trabajado al margen y, tal y cómo ha podido comprobar SPORT, los dos futbolistas han abandonado la Ciutat Deportiva antes de que sus compañeros terminaran el entrenamiento grupal. En el caso de Frenkie, hay que recordar que volvió de su selección con una "mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha" el pasado 18 de septiembre.

En principio, se trata solo de una medida de precaución y los dos futbolistas debería estar a punto para el encuentro ante la Real Sociedad de este domingo, aunque la proximidad del duelo ante el PSG invita a pensar que podría ser suplente.

Raphinha disputó 65 minutos ante el Oviedo, de nuevo en la banda derecha ante la ausencia de Lamine. Lewandowski fue el futbolista escogido por Flick para sustituirlo, un movimiento que hizo que Rashford cambiara de banda y Ferran pasara a la banda izquierda. Raphinha debe ser un futbolista clave ante el PSG así que habrá que ver cómo gestiona el técnico alemán sus minutos ante la Real Sociedad.

La vuelta de Lamine afectará su posición

Hay que recordar que Lamine ha anunciado esta mañana a través de las redes sociales que está de vuelta, un regreso que debería hacer que Raphinha regrese a su posición natural en los próximos encuentros.

Raphinha ya suma tres goles y dos asistencias en siete partidos esta temporada. Ante el Oviedo envió un balón al palo con un disparo espectacular desde fuera del área. Tras firmar la temporada de su vida, el brasileño ha empezado el curso a un gran nivel, a pesar de tener que jugar más minutos como extremo derecho.