Raphinha, a punto de superar los números del Vinicius candidato al Balón de Oro

Pocos podían imaginar el cambio que daría Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha, en apenas unos meses. El resurgir del brasileño con el Barça va camino de culminar una historia de superación digna de las mejores producciones de Hollywood.

El partido ante el Benfica supuso un paso más en su camino al olimpo blaugrana. Desaparecido en la primera parte, Raphinha demostró en la segunda que le sale todo, incluyendo un gol surrealista, y que está listo para ponerse la capa de héroe cuando haga falta.

Su gol en el último suspiro es el fiel reflejo del futbolista que es ahora el brasileño. Un jugador que siempre mira hacia adelante, hacia la portería rival, que no se lo piensa dos veces a la hora de repetir esfuerzos y que, además, tiene mucho talento con la pelota.

A punto de igualar al mejor Vinicius en números

Con su doblete ante los portugueses, Raphinha ya suma la friolera cifra de 25 goles (22 con el Barça y 3 con Brasil) y 9 asistencias en toda la temporada. Solo estamos en enero, pero para ponerlo en perspectiva solo hay que mirar los números que hizo uno de los candidatos al pasado Balón de Oro.

Vinicius Jr terminó segundo en el galardón de France Football y se llevó el The Best (este es un premio al año natural, no a la temporada), tras anotar 26 goles (2 de ellos con Brasil) y dar 10 asistencias (1 de ellas con la selección) en toda la temporada, jugando un total de 45 partidos.

Con 34 partidos y todavía muchos meses de competición, Raphinha ya está a solo un gol y una asistencia de igualar esos números. No se trata, en ningún caso, de desprestigiar lo logrado por el madridista la pasada campaña, sino más bien de poner en valor el espectacular curso que está firmando el azulgrana.

11 goles en Liga, 8 en la Champions League, 1 en Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Raphinha ha marcado en todas las competiciones que ha jugado y ha asistido en todas menos en la Copa del Rey, donde todavía tiene opciones de hacerlo.

Mejoría con Flick

No cabe duda que uno de los grandes valedores de la temporada de Raphinha es Hansi Flick. El alemán no solo ha creído en el extremo y en sus cualidades, sino que además le ha dado un contexto ideal para brillar.

Un fútbol ofensivo, capaz de irse al ataque sin pensar en nada más, con una presión asfixiante y peloteros que aprovechan a las mil maravillas los desmarques constantes del brasileño. Eso, unido a su gran entendimiento con Lamine Yamal y Lewandowski, ha provocado que Raphinha haya dado un salto de nivel espectacular.

De seguir así, y no parece que la cosa vaya a ir por otro camino, todo dependerá de la actuación del Barça como equipo para que Raphinha opte a todos los galardones individuales en unos meses y si hay títulos de por medio no será el único futbolista azulgrana en estar en la terna.