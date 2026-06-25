FC BARCELONA
Raphinha, en el punto de mira por adquirir una mansión en la zona alta de Barcelona por "otras vías"
El jugador del conjunto azulgrana ha adquirido una vivienda en una de las zonas más privilegiadas de la Ciudad Condal, según han apuntado las Mamarazzis
Nuevo escándalo en torno a Raphinha Días, jugador del FC Barcelona. En los últimos días, han surgido rumores de que el extremo brasileño estaría atravesando graves problemas económicos, debido a que una persona cercana a la familia filtrara esta información.
La situación financiera del futbolista podría estar complicando su futuro en el conjunto azulgrana, con la posibilidad de que busque un nuevo contrato más favorable para estabilizar su economía.
Después del revuelo generado, la esposa del futbolista del Barça, Natalia Belloli, salió al paso para desmentir los problemas económicos: "De verdad, creo que es absurdo que tenga que hablar sobre mi vida financiera... si actualmente ganáramos solo el 10% de lo que gana Raphinha, ya seríamos muy bendecidos".
"No veía necesidad de exponer esto en mis redes sociales, porque tengo total noción de la realidad social en la que vivimos. Si yo hiciera una publicación diciendo: 'Mira, no soy pobre, sigo siendo rica', dirían que no tengo clase. Pensé que la historia moriría, pero estos rumores ya llegaron a España, y todos están pensando que estamos pasando necesidad", explicó Natalia.
A raíz de las informaciones surgidas, las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han explicado en un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO que el futbolista brasileño y su mujer se habían interesado por una mansión en la zona alta de Barcelona a través de una agencia que actuaba como intermediaria.
No obstante, las negociaciones no llegaron a puerto y terminaron decantándose por no quedársela.
La sorpresa de la agencia fue máxima cuando descubrió que la pareja había terminado adquiriendo el inmueble por otras vías, presumiblemente para evitar comisiones o gastos asociados a la operación original.
El jugador brasileño habría adquirido la mansión sin contar con la API y, como la agencia tenía una firma con ellos, todo apunta a que emprenderán medidas legales, según han podido saber las Mamarazzis.
- El ‘test Zubiaurre’: la tesis jurídica que apunta a una rebaja millonaria por Julián Álvarez
- El futuro de Koundé entra en escena
- Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
- José Luis Sánchez, sin rodeos en 'El Chiringuito': 'Julián Álvarez ha caído en una trampa
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- El Barça se rinde a Cancelo y refuerza su apuesta por el portugués
- Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo
- Conociendo a Mateu Alemany, lo de Julián va para largo