Raphinha se pronuncia sobre el Balón de Oro

La temporada que está realizando Raphinha a nivel individual va camino de Balón de Oro: 27 goles y 20 asistencias en 42 encuentros son unos registros extraordinarios para un futbolista que el año pasado vivió una temporada complicada. Tan solo falta que a este rendimiento se sumen los éxitos colectivos con el FC Barcelona en forma de títulos.

El club blaugrana llega al tramo final y más decisivo de la temporada con todo en juego y siendo un claro y firme aspirante para ganar todos los títulos: líder de la Liga, en semifinales de la Copa y en cuartos de final de la Champions League. La opción de alzar un nuevo triplete sigue estando intacta, aunque la dificultad de lograrlo es mayúscula.

El dulce momento que vive el Barça de Hansi Flick no se puede explicar sin la presencia de Raphinha. El brasileño ha asumido galones y se ha cargado el equipo a la espalda en múltiples ocasiones. Sin duda, su mejor temporada como profesional, que podría acabar siendo reconocida con la mayor distinción individual que puede recibir un futbolista: el Balón de Oro.

"Es normal que se me pase por la cabeza, y si te dijera lo contrario, mentiría, pero intento dejarlo de lado y centrarme en mis objetivos personales en mi carrera, ya sea marcar goles, dar asistencias o ganar títulos", expresaba el delantero en una conversación con Romário durante su concentración con la selección brasileña antes de disputar el partido contra Argentina.

No obstante, Raphinha tiene su mente en el presente y dejó claro en la citada entrevista que "no me centro en el Balón de Oro, no hay distracciones". El '11' blaugrana es consciente de que su rendimiento está siendo merecedor de obtener este galardón, a la vez que es consciente que este será imposible si no va de la mano de los títulos colectivos,.