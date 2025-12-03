Raphinha, pretendido, pero su mensaje es claro: "Solo Barça"

Raphael Dias 'Raphinha' tiene un compromiso que va mucho más del contractual con el FC Barcelona. Su dedicatoria señalándose el escudo tras el gol frente al Atlético de Madrid no fue ni mucho menos de cara a la galería, sino que quería demostrar el aprecio que siente por esta camiseta y la entrega que siempre le va a dedicar.

Raphinha, de 28 años, firmó un contrato hasta el 2028 después de su última renovación y no tiene la más mínima intención de cambiar de aires. El brasileño no trabaja con ningún representante y todas las agencias que han contactado con él han recibido el mismo mensaje. No quiere que ninguna de ellas negocie una posible salida del Barça.

Para los agentes, Raphinha es un caramelo. Un jugador tasado en 90 millones de euros, según el prestigioso portal 'Transfermarkt', pero con el que la agencia que elija no podrá hacer un negocio multimillonario con un traspaso. 'Rapha' se quiere quedar en el Barça y, obviamente, el FC Barcelona no se plantea prescindir de él. Su venta significaría una debacle a nivel deportivo, como se ha demostrado en las últimas semanas tras su lesión.

El brasileño ha regresado como un ciclón. Su sola presencia se ha notado a nivel de liderazgo, además de con goles y asistencias para sus compañeros.

Raphinha tuvo la opción de salir en verano del 2024 con el cambio de entrenador. Su etapa con Xavi Hernández había sido irregular y el jugador ha admitido que valoró la posibilidad de cambiar de aires, con ofertas económicas muy potentes de Arabia Saudí.

Sin embargo, Hansi Flick lo convenció parea continuar y su rendimiento en la pasada temporada fue espectacular. El Barça reaccionó rápido ampliándole una temporada su contrato que vencía hasta el 2027 para que firmara hasta el 2028. Lógicamente, su sueldo mejoró, pero se le blindó con una cláusula de 1.000 millones de euros.

Raphinha es una de las estrellas de la selección de Brasil para el Mundial del 2026 / AP

Ahora, el futbolista está con la idea de cumplir su contrato. No se plantea otro escenario. El verano puede ser tentador en caso de cuajar un Mundial de alto nivel a las órdenes de Carlo Ancelotti. Grandes clubs europeos o de Arabia pueden volver al acecho, aunque se van a encontrar con una puerta cerrada.

Raphinha es feliz en Barcelona. A nivel futbolístico es uno de los capitanes y líderes del equipo y, fuera del campo, su familia se ha adaptado perfectamente a la ciudad. Por tanto, se han mezclado todos los ingredientes para que el futbolista no piense en otra cosa que no sea seguir con el Barça, como mínimo, hasta el 2028.