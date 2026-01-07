Cubarsí: "A todo el mundo le apetece un Clásico"

El recital del Barça en las semifinales de la Supercopa de España tuvo un gran nombre propio en un cúmulo de estrellas que brillaron más que nunca. Raphinha marcó dos tantos y regaló a Fermín un pase totalmente solo sin guardameta. El partido del brasileño, como de costumbre, volvió a ser de genio mundial.

El capitán sin brazalete del equipo de Flick vio cómo su equipo pasó por encima de los vascos, pero quiso dar mérito al gran encuentro de su equipo: "Creo que el que hace el partido fácil o difícil somos nosotros. Con el resultado lo parece, pero no es fácil ganar al Athletic. Creo que aún estamos en busca de nuestro mejor nivel, pero estamos muy bien, eso es lo que importa. Jugar contra el Athletic siempre es muy complicado, tienen mucha calidad".

Raphinha y Bardghji celebran uno de los goles del brasileño / AP

Un encuentro que arrancó con un cambio significativo en el once. La baja de Lamine Yamal dio entrada a Roony Bardghji y su actuación fue clave con un gol y dos asistencias. Mismo casi que Fermín, que fue titular tras ser decisivo en el derbi y también brilló en Arabia. Esa es una de las claves del equipo de Flick: "Esto muestra que juegue el que juegue, estamos siempre preparados. Roony y Fermín han entrado muy bien, demuestra la calidad del equipo", explicó Raphinha tras el encuentro.

El brasileño ha dejado atrás su lesión y ya vuelve Sia estar al nivel de la temporada pasada. Un nivel de Balón de Oro, aunque 'Rapha' siempre quiere más: "Sí, siempre voy a buscar mi mejor nivel. Siempre intento hacer una temporada perfecta".

Con el pase a la final sentenciado desde el minuto 40, los azulgranas estarán atentos a la televisión para saber cuál será su rival en la gran final del domingo. Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en un derbi picante tras la goleada rojiblanca en Liga. En el Barça saben que, sea cual sea el rival, lo importante es cómo estén ellos: "Nosotros tenemos que estar centrados en nosotros mismos. Estamos preparados para el que venga".

Cubarsí

En ataque el Barça estuvo perfecto, pero en defensa también. Los azulgranas llevan cinco encuentros seguidos dejando la portería a cero. Algo a lo que da mucha importancia uno de los líderes en esa zona: Pau Cubarsí.

"Los de arriba están muy enchufados. Están a un nivel espectacular y nos ayudan a todo el equipo. Llevamos una buena racha de porterías a cero y es muy importante. Tenemos que seguir este camino", explicó a Movistar +.

Los azulgranas ganaron con facilidad, pero a pesar de eso siguieron presionando y evitando que los vascos pudieran volver a meterse en el partido: "Cuando ves que vas 5-0 ves que hay mucha diferencia, pero no tenemos que bajar el pie porque nos ayuda para la final", analizó Cubarsí.

Cubarsí defendiendo a Iñaki Williams en la Supercopa / Agencias

Una de las imágenes del encuentro fue tras el pitido final. Todos los jugadores españoles del conjunto azulgrana fueron a saludar a Unai Simón: "Somos compañeros de selección y somos muy buenos amigos todos los españoles. Hemos ido a darle un abrazo y a preguntarle cómo estaba".

Al igual que Raphinha, Cubarsí no se mojó sobre qué rival prefiere para la final, pero sí que dejó caer qué encuentro sería más especial: "A todo el mundo le apetece un Clásico, pero venga el que venga, vamos a ir a por todas. Mañana no voy con nadie, estaré tranquilo para recuperarme".