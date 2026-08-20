Raphinha se posiciona con Balde tras el interés del Manchester United

El interés del Manchester United por Alejandro Balde ya ha provocado movimientos alrededor del FC Barcelona. El conjunto inglés está buscando un lateral izquierdo para reforzar su plantilla en la recta final del mercado y ha puesto sus ojos en el futbolista blaugrana. El United ha contactado con Jorge Mendes, representante de Balde, para conocer las condiciones de una posible operación y comprobar si existe alguna posibilidad de que el canterano abandone el Barça este verano.

El escenario llega además en un momento especialmente significativo para Balde. El Barça acaba de anunciar el regreso definitivo de João Cancelo, que competirá directamente con él por el puesto, mientras que el futuro del lateral también ha empezado a aparecer entre las cuestiones pendientes del club. En medio de este contexto, Raphinha ha decidido posicionarse públicamente junto a su compañero.

Guiño de Raphinha a Balde

El brasileño, recientemente elegido primer capitán del Barça, ha reposteado en sus redes sociales una fotografía publicada por Balde después del Trofeu Joan Gamper. En ella, ambos aparecen abrazados sobre el césped del Estadi Olímpic tras el encuentro ante el Al Ahly.

Aunque no ha añadido ningún mensaje, el momento elegido para compartir la imagen resulta significativo. Raphinha ha querido hacer visible su cercanía con Balde justo cuando el nombre del lateral vuelve a aparecer relacionado con una posible salida.

La historia de Raphinha junto a Balde / Instagram

Un mensaje desde el vestuario

Raphinha acaba de asumir el brazalete de primer capitán y su papel dentro del vestuario ha ganado todavía más peso. El brasileño ya era una de las referencias del grupo y ahora también se ha convertido oficialmente en uno de los principales líderes de la plantilla.

Su publicación llega, además, cuando Balde necesita despejar las dudas sobre su futuro. El lateral no contempla actualmente abandonar el Barça y su prioridad pasa por continuar en el conjunto azulgrana. Solo estudiaría un escenario diferente si el club le comunicara que está dispuesto a venderlo o si apareciera una propuesta económica especialmente importante.

La posición del jugador contrasta con el interés del Manchester United. El conjunto de Old Trafford considera prioritario incorporar un lateral izquierdo antes del cierre del mercado y ya ha explorado otras alternativas que no han terminado de concretarse.

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Por ahora, el futuro de Balde continúa abierto en el mercado, pero su voluntad es clara: seguir en el Barça. Y Raphinha, en su estreno como primer capitán, ha dejado un gesto público de respaldo hacia uno de sus compañeros justo cuando su nombre aparece en el radar del fútbol inglés.