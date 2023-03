Raphinha se lo pone muy difícil a Dembélé

El rendimiento del brasileño va a más y está dando la razón a Xavi con su importancia para el equipo La vuelta cercana del delantero francés provocará una 'lucha' para quién ocupa la banda derecha

Raphinha ha aprovechado con creces la ausencia por lesión de Ousmane Dembélé. El retorno del francés está muy cercano -podría ser ante el Athletic Club el domingo que viene- y la 'lucha' entre los dos para ocupar la banda derecha del ataque del Barça se prevé apasionante. Esta sana competencia entre los dos sólo puede beneficiar al conjunto azulgrana y deberá ser Xavi el que resuelva el bendito 'problemón' que ahora mismo tiene encima.

El técnico azulgrana nunca ha escondido que es un enamorado de Dembélé, del que ha llegado a decir que puede ser el mejor en su posición si se lo propone. Bajo sus órdenes ha jugado sus mejores partidos con el Barça y ha progresado mucho en la comprensión del juego, la toma de decisiones y en su continuidad, pese a que ahora está lesionado. Pero a Xavi también le encanta Raphinha. "Siempre que juega pasan cosas", dijo no hace mucho.

Con su gol ante el Valencia (calcado al que marcó en Pamplona), el brasileño salvó tres puntos clave para el equipo porque combinado con el empate del Real Madrid ante el Betis permite a los azulgrana situarse a 9 puntos de distancia en la Liga. Raphinha ha sido clave en estos últimos partidos para fortificar el liderato del Barça. En los últimos nueve partidos ha marcado tres goles en la Liga (Betis, Sevilla y Valencia) y uno en la Europa League, contra el Manchester United en el Spotify Camp Nou.

Los registros del ex jugador del Leeds ya son muy parecidos a los de Dembélé. Los dos han marcado los mismos goles, 8, pero el brasileño lleva dos asistencias más que el francés. Las nueve que ha repartido lo dejan como el máximo asistente del equipo esta temporada. Los dos han marcado dos goles en la Copa del Rey (Intercity y Ceuta) y mientras que Ousmane vio puerta en una ocasión en la Champions, Raphinha lo hizo en la Europa League ante el Manchester United en el Spotify Camp Nou. En la competición del KO, el brasileño ha dado dos asistencias y con su trabajo defensivo fue muy importante para conseguir el triunfo en el Bernabéu. Debido a la lesión, Dembélé se ha quedado un poco atrás en los minutos totales disputados aunque la diferencia no es, ni mucho menos, abismal. 1.963 minutos del brasileño por 1.862 del francés.

El rendimiento del brasileño ha ido claramente a más después de un inicio de temporada en que no acabó de sentirse cómodo porque durante muchos partidos le tocó jugar en la banda izquierda. Eso lo llevó a tener una conversación con Xavi Hernández y por lo que se ha visto ha dado sus frutos. "Las charlas privadas son importantes con todos. Es importante saber que tu entrenador y staff confía. Para mí, fue muy importante porque estoy en un club nuevo. He cambiado a nivel mental, porque físicamente siempre estuve muy bien. Es normal tener algunas dudas cuando llegas a un club nuevo. Me veo mejor que cuando empecé y espero seguir así", dijo antes de jugar contra el United.

Y realmente, su rendimiento no tiene nada que ver. La afición del Barça supo premiar su buen juego dedicándole una ovación cuando dejó el campo ante el Valencia. La eclosión de Raphinha ya ha llegado. Dembélé deberá volver con fuerza si no quiere que le quiten definitivamente el sitio en la banda derecha del ataque azulgrana.