Raphinha pone al Barça a ritmo de récord

El Barça ha marcado 17 goles en sus cuatro primeros partidos de Liga y hay tres nombres que explican gran parte de este festival ofensivo de un equipo que juega sin 9 puro: Raphinha, Fermín y Lamine Yamal. Entre los tres suman 14 tantos, una cifra que no se veía en un tridente tan goleador en las cuatro primeras jornadas desde la temporada 1958-59, cuando Di Stéfano, Rial y Puskás marcaron 15 con el Real Madrid [dato: MisterChip].

Raphinha es el líder de este Barça, dentro y fuera del campo. El brasileño, de 29 años, lleva seis goles y una asistencia en cuatro partidos con su nuevo rol de punta y encabeza la tabla de goleadores de la Liga. Su inicio tiene, además, una dimensión histórica: es el tercer jugador del Barça que marca en las cuatro primeras jornadas de Liga, después de Kubala, en 1953, y Messi, que lo consiguió en las temporadas 2011-12 y 2012-13 [dato: Oriol Jové]. Ahora se suma Raphinha. Y no solo está marcando. También está asumiendo un papel central en la producción ofensiva del equipo, tanto por su capacidad para aparecer en el área como por su peso en la construcción de las jugadas. Su arranque lo sitúa como una de las grandes referencias del Barça y como el principal responsable de que el equipo haya comenzado la Liga con este ritmo goleador.

A su lado, Fermín está siendo mucho más que un acompañante. El andaluz, de 23 años, suma cuatro goles y dos asistencias en cuatro jornadas y ya es el tercer máximo goleador de la Liga. Es, además, el primer futbolista español que marca cuatro goles en las cuatro primeras jornadas desde Cesc Fàbregas, en la temporada 2011-12 [dato: Opta]. Fermín está ocupando una posición más adelantada, como mediapunta, compartida con Dani Olmo, también a un nivel excelente, y su capacidad para llegar al área está siendo una de las grandes armas del equipo. Su aportación no se limita al gol: también ha dado dos asistencias y está participando de forma decisiva en la generación de ocasiones.

El tercer vértice es Lamine Yamal. Con 19 años, el catalán lleva cuatro goles en cuatro partidos y sigue demostrando que su influencia va mucho más allá de los números. También suma una asistencia, ha generado cuatro ocasiones claras y ha completado 16 regates superadores, cuatro por partido [dato: Alex Delmàs]. Lamine no necesita marcar para ser decisivo. Su capacidad para superar rivales, atraer defensores y generar ventajas está siendo una de las claves del ataque azulgrana. Pero este inicio demuestra que también está convirtiendo esa influencia en goles, algo que eleva todavía más su impacto.

Raphinha, Fermín y Lamine Yamal en Mestalla / Biel Alino / EFE

El asistente Gordon

Y si el tridente goleador tiene tres nombres, el tridente de delanteros cuenta con una pieza más: Anthony Gordon. El inglés, de 25 años, ha llegado al Barça con un perfil diferente. No está siendo el principal finalizador, pero sí uno de los grandes proveedores de ocasiones. Lleva cuatro asistencias en cuatro partidos y también provocó un gol en propia puerta contra el Rayo.

Su registro tiene todavía más valor si se compara con su última temporada en el Newcastle: cinco asistencias en 46 partidos [dato: Fermín Suárez]. En el Barça ya ha dado cuatro en apenas cuatro encuentros. Gordon está demostrando que su aportación puede ser decisiva incluso cuando no aparece en la lista de goleadores. El ataque azulgrana, por tanto, no depende de un único jugador. Raphinha lidera, Fermín llega, Lamine desequilibra y Gordon asiste. Cuatro perfiles diferentes que están multiplicando las opciones ofensivas del equipo.

Anthony Gordon ante el Athletic Club / AFP7 vía Europa Press

Pedri, en el TOP 100 histórico

Y hay una última cifra que resume el momento: con su gol contra el Valencia, Pedri llegó a los 29 tantos con el Barça y entró en el top 100 de goleadores históricos del club. Ya son cuatro los jugadores de la plantilla actual que forman parte de esa lista: Raphinha, 33º con 81 goles; Lamine, 61º con 52; Fermín, 88º con 36; y Pedri, 100º con 29 [dato: Oriol Jové].

El Barça está marcando mucho, pero también está construyendo una nueva generación de goleadores. Y, por ahora, Raphinha, Fermín y Lamine son los nombres que mejor explican este inicio