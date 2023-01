Raphinha, la pieza que 'baila' para Xavi

La principal duda de cara al once de Getafe reside en si el técnico de Terrassa incluirá al brasileño en el once o se lo guardará como revulsivo ante el alud de bajas en ataque Dembélé, que descansó en Copa, y Ansu Fati, al que el entrenador vallesano confirmó como titular este domingo en rueda de prensa, ocuparán seguro la parcela ofensiva

A priori, el once de este domingo ante el Getafe está bastante definido. Las 'pistas' que dejó Xavi en el duelo de Copa del Rey en Ceuta, junto a las bajas sensibles en ataque, hacen que si erramos no será por más de 2-3 nombres probablemente. Aunque con el duelo del miércoles ante la Real en el horizonte, quién sabe. En cualquier caso, en la línea de ataque el nombre que 'baila' más es el de Raphinha.

¿Por qué? Pues porque Dembélé no disputó ni un minuto en el Afonso Murube (ya contamos en SPORT que el galo sabía que no sería titular y que, salvo que se torciese la cosa, no iba siquiera a entrar) y porque el propio Xavi confirmó en rueda de prensa que Ansu Fati saldrá de inicio ante el 'Geta'. Con Lewandowski y Ferran sancionados, eso hace que Raphinha sea el tercer atacante en discordia disponible del primer equipo. Cabe recalcar que Memphis ya es jugador del Atlético (de hecho ha debutado ya esta pasada noche) y que Ángel Alarcón, todavía en edad juvenil, repetirá convocatoria con el primer equipo.

CUESTIÓN DE SISTEMA

El caso es que si el técnico de Terrassa apuesta por el 4-3-3, algo que ha hecho casi siempre en casa y ante rivales de la parte baja como el Getafe (y que, previsiblemente, saldrán a encerrarse), el trío ofensivo Ansu-Dembélé-Raphinha sería el más lógico. Pero poniendo a todos los atacantes en el 'asador' te quedas sin revulsivos en el banquillo. Más allá del joven Alarcón, claro.

De esta forma, quizás tendría más sentido que Xavi decidiera repetir la fórmula de la final de la Supercopa con cuatro centrocampistas (De Jong, Busquets, Gavi, Pedri) y con Ansu y Ousmane arriba, confirmadísimos como titulares. Así pues, el principal nombre en el 'alambre', por así decirlo, es el del brasileño.