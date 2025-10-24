Raphinha se pierde el clásico pero no sufre una recaída

Raphinha ha vivido una montaña rusa de emociones en las últimas 48 horas. El brasileño participó con el grupo en la sesión del jueves y todos los caminos llevaban al clásico. El propio Flick contaba con el brasileño como un recurso para el domingo, al que había que sumar la presencia de Ferran Torres, que tiene muchos números de ser titular.

Las buenas sensaciones del futbolista, que hicieron que se entrenara con normalidad, cambiaron durante la sesión de ayer hasta el punto que esta mañana saltaran las alarmas tras irse antes que sus compañeros de la Ciutat Esportiva. Una decisión que ha hecho que se especulara con la posibilidad de una recaída, algo que, tras ser valorado por los médicos, se ha descartado.

Las sensaciones de Raphinha

Raphinha se ha probado en la sesión de hoy y se ha dado cuenta de que no estaba para competir al cien por cien el domingo. La estimación inicial era que llegara al clásico, pero mandan las sensaciones del futbolista, que se perderá el clásico. De momento, y tras ver cómo están evolucionando sus molestias, no se marcan plazos, pero en ningún caso los servicios médicos del Barça prevén los pronósticos más pesimistas de los que se han hablado en las últimas horas.

Flick seguirá sin poder contar con uno de los futbolistas más decisivos de la temporada pasada. El brasileño lleva un mes sin competir y lo está notando el equipo a pesar del buen rendimiento de Rashford. El equipo está teniendo muchas más dificultades para presionar a los rivales sin Raphinha. El regreso de Fermín tiene que ser clave para mejorar en este aspecto pero el brasileño es el futbolista capaz de repetir más esfuerzos de alta intensidad de la plantilla.

Raphinha, además, fue uno de los mejores goleadores y asistentes del equipo la temporada pasada. El brasileño se perderá el encuentro, así que todo apunta a que Flick apostará por una delantera formada por Lamine, Rashford y Ferran Torres.