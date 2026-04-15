FC BARCELONA
Raphinha pide perdón a la afición del Atlético por sus gestos
El blaugrana asegura que "fue un acto cometido en un momento de tensión" tras ser increpado
No fue un momento agradable. Al acabar el encuentro ante el Atlético de Madrid, Raphinha saltó al terreno de juego para consolar a sus compañeros y fue ahí dónde recibió todo tipo de gritos por parte del una zona del público colchonero. Raphinha reaccionó mal y realizó unos gestos en los que reflejaba su sentir de cara a las semifinales de Champions. El brasileño realizó gestos con las manos y le grabaron diciendo que a la próxima ronda se iban a ir "para casa", algo que encrespó aún más los ánimos.
Raphinha quiso disculparse públicamente y lo hizo a través de las redes sociales. En concreto, el blaugrana aprovechó las redes de 'Dazn', dónde se exhibían sus imágenes para dejar claro que se había equivocado: "Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto", aseguró.
El jugador del Barça ha querido así zanjar un tema que se había viralizado asegurando que se había equivocado a causa de los gritos que recibió cuando él ni tan siquiera había jugado un minuto en la eliminatoria a causa de su lesión. Raphinha estaba muy excitado tras el KO de Champions y realizó unas declaraciones explosivas en las que aseguró que el Barça había recibido un robo por parte del árbitro.
Raphinha se ha expuesto a una sanción de la UEFA, sobre todo, por estas declaraciones y también podría haber tenido problemas por sus gestos hacia la afición del Atlético. Su disculpa puede atenuar una posible sanción en las próximas semanas.
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