Raphinha pide perdón a la afición del Atlético por sus gestos

No fue un momento agradable. Al acabar el encuentro ante el Atlético de Madrid, Raphinha saltó al terreno de juego para consolar a sus compañeros y fue ahí dónde recibió todo tipo de gritos por parte del una zona del público colchonero. Raphinha reaccionó mal y realizó unos gestos en los que reflejaba su sentir de cara a las semifinales de Champions. El brasileño realizó gestos con las manos y le grabaron diciendo que a la próxima ronda se iban a ir "para casa", algo que encrespó aún más los ánimos.

Raphinha quiso disculparse públicamente y lo hizo a través de las redes sociales. En concreto, el blaugrana aprovechó las redes de 'Dazn', dónde se exhibían sus imágenes para dejar claro que se había equivocado: "Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto", aseguró.

El jugador del Barça ha querido así zanjar un tema que se había viralizado asegurando que se había equivocado a causa de los gritos que recibió cuando él ni tan siquiera había jugado un minuto en la eliminatoria a causa de su lesión. Raphinha estaba muy excitado tras el KO de Champions y realizó unas declaraciones explosivas en las que aseguró que el Barça había recibido un robo por parte del árbitro.

Raphinha se ha expuesto a una sanción de la UEFA, sobre todo, por estas declaraciones y también podría haber tenido problemas por sus gestos hacia la afición del Atlético. Su disculpa puede atenuar una posible sanción en las próximas semanas.