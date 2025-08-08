Raphinha, 'picado' para el Gamper

La temporada pasada de Raphael Dias Belolli fue, sencillamente, espectacular. La mejor con diferencia desde que aterrizó en el Barça. Y eso que sus números en las dos campañas anteriores ya habían sido muy positivos. Raphinha fue uno de los abanderados, una de las almas de un Barça de Flick que despertó la admiración de todo el fútbol europeo y que irrumpió con virulencia en el 'establishment' y después de un año para el olvido del primer plantel azulgrana.

El extremo de Porto Alegre tiene un hambre voraz. Desea por encima de todo levantar una Champions, es el "gran reto" de su carrera, tal y como dijo en una entrevista reciente con SPORT. Es por eso que la relajación o el 'asentamiento' tras ese año de ensueño no entra en los plantes del brasileño. 'Rapha', eso sí, por ahora no se ha estrenado en lo que llevamos de pretemporada.

SIN VER PUERTA EN ESTA PRETEMPORADA

El ex del Leeds ha sido titular en los tres encuentros de la gira asiática (Kobe, Seoul y Daegu) y aún no ha visto puerta. Algo anecdótico, más aún tratándose de la preparación para el curso oficial. Pero reseñable sin lugar a dudas teniendo en cuenta el ritmo vertiginoso a nivel anotador que mostró en el primer año de Flick al frente del Barça. Marcó la friolera de 34 goles, a un ritmo de un tanto cada 137' englobando todas las competiciones oficiales.

Raphinha atendió a SPORT en Seúl / VALENTÍ ENRICH

La llegada de Marcus Rashford al equipo, a priori, no debe hacer peligrar el estatus del gaucho como titular indiscutible. Salvo sorpresa o fatalidad, Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal parten como titularísimos en el tridente ofensivo azulgrana. Con las incursiones de Ferran, que cuajó un año TOP el curso pasado como primer recambio de Lewy. Y con el delantero británico, recién llegado y en plena adaptación, apretando las tuercas a 'Rapha'. Está claro que es una buena noticia la irrupción de Marcus porque aún exigirá más al brasileño, que ya de por sí tiene un nivel altísimo de autoexigencia.

Y está claro que si Raphinha pasa por una mala racha, bache o mal momento a Flick no le temblará el pulso para colocar de inicio a 'Rash'. El inglés sabe cuál será su rol de partida.

RECORRIDO EN EL GAMPER

Rapha afronta el Trofeu Joan Gamper del próximo domingo ante el Como, además, con alguna cuenta pendiente. Hasta el momento, el de Porto Alegre ha disputado tres torneos de presentación del Barça desde que llegó en 2022. En su estreno, ante el Pumas, jugó de titular, disputó 45 minutos y no vio puerta en el 6-0 que endosó el cuadro de Xavi a los mexicanos (con Dani Alves, por cierto).

SPORT entrevista a Raphinha durante la gira de pretemporada por Asia / Valentí Enrich

El siguiente año, en el 4-2 frente al Tottenham, Raphinha volvió a ser titular. Disputó 62 minutos (fue sustituido por Ez Abde) y tampoco pudo marcar. Y esta pequeña 'maldición' en los Gamper se completó el verano pasado. El Mónaco ganó por 0-3 en Montjuïc y, lógicamente, tampoco anotó el gaucho.

ONCE TITULAR PENSANDO EN MALLORCA

Tiene esa espina clavada 'Rapha', que intentará este domingo en el Estadi Johan Cruyff estrenar su casillero de goles en un Gamper frente al Como. Salvo sorpresa, saldrá de nuevo de inicio con Lewy y Lamine. Se espera que Flick ponga en liza a un once titular muy reconocible y que perfectamente pueda extrapolarse al que formará el sábado siguiente ante el Mallorca en la isla. Ya con la sensible baja de un Iñigo Martínez que pondrá rumbo a Arabia los próximos días.