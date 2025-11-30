Raphinha, el "pesado" que necesitaba el Barça

En el Barça de este inicio de temporada 2025/26, uno de los mantras que más se repite cuando hablamos de las diferencias con el curso pasado es la solidez defensiva. Pero lo curioso es que, seguramente, uno de los principales causantes de ese bajón haya sido la ausencia prolongada de Raphinha, el mejor delantero de la temporada pasada, alma del equipo y, paradójicamente (o quizás, no tanto), el mejor defensor del equipo.

En el estilo de Hansi Flick ya ha quedado claro que los de arriba son los que tienen que marcar la intensidad con la que morderá el equipo en la presión, pilar fundamental del esquema defensivo del equipo azulgrana. Si no funciona, todo cae como un castillo de naipes. Así lo vive el brasileño, que tras perderse nueve partidos por una lesión muscular, reapareció con algunos minutos ante Athletic y Chelsea, siendo titular por primera vez este sábado ante el Alavés donde volvió a recuperar sensaciones de lo que vimos hace un año.

El técnico alemán celebró su regreso y no se cansó de elogiar tras el triunfo al brasileño, capitán con brazalete en el césped pero cuyas acciones pesan más que la 'senyera' en su brazo como confirmó el mismo Flick: "Siempre trae dinamismo a nuestro juego, es muy importante, por la intensidad y cómo presiona, porque cuando él lo hace todos están listos para hacerlo. Para mí es genial que haya vuelto", se sinceró.

El mismo '11' confesó que en su regreso está intentando que el hábito de la presión vuelva a calar hondo en los automatismos de sus compañeros: "Siento que estoy siendo un poco pesado, a veces demasiado. Pero creo que presionar es importante. Seguro que dentro del campo mis compañeros a veces se piensan que hablo demasiado. Pero yo voy a exigir a las personas que pueden dar mucho más. Asumo la responsabilidad".

Raphinha, mucho más que intensidad

En ataque, 'O capitao' demostró que es mucho más que un jugador que presiona. Durante los primeros minutos de partido, a Raphinha se le vio pisando más zonas interiores, intentando recuperar sensaciones de juego a través de la participación con balón y ayudando en tareas de creación por las dificultades de la inexperimentada dupla Casadó - Bernal ante la ausencia inicial de Pedri.

No obstante, donde realmente hizo daño es en su mejor rol: picando al espacio y rompiendo defensas con su inteligencia posicional. Y es que por mucho que los elogios se los lleve por su ímpetu a la hora de ir a morder al rival, nadie en este Barça, equipo en el que tanto gusta jugar al pie, ocupa los espacios necesarios y busca la espalda de las defensas rivales como el brasileño.

Los dos primeros goles, en los que el conjunto azulgrana dio la vuelta al gol tempranero del Alavés, fueron un ejemplo de ello. En el primero, infiltrándose entre Otto (lateral diestro) y Tenaglia (central) durante la carrera de Balde para buscar el balón al espacio y sirviendo, aunque no contara como asistencia porque el balón rebotó en Lewandowski y Olmo, el gol a Lamine Yamal.

En el segundo, engañando a la defensa vitoriana por completo con un amago de ir a buscar al pie el pase de Gerard Martín, arrastrar a Otto y girar en seco para correr de nuevo a la espalda, llegar casi a línea de fondo, y regalar el gol a Dani Olmo un minuto después de que Joan Garcia salvase el 1-2. Jugadas ganadoras de un futbolista total imprescindible para el éxito de esta temporada.