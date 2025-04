Raphinha, perdido en Dortmund

Raphinha regresó algo cabizbajo del parón internacional, donde sufrió una derrota muy dolorosa ante la selección de Argentina. Se marchó con Brasil en un estado de forma pletórico, pero regresó la mitad del futbolista. Preocupante lo que se está viendo de él desde entonces porque el Barça necesita su mejor versión en un tramo final de temporada en el que se lo juega todo.

Flick le dio la titularidad ante el Borussia Dortmund en Montjuïc y ahí pareció recuperar sensaciones porque fue capaz de dar dos asistencias, aunque el gol que firmó debió dejárselo a Cubarsí. También aquel gesto fue raro. Ante el Leganés, como prácticamente todo el equipo, tampoco estuvo fino, pero mucho menos que en Alemania, donde completó un partido extrañísimo y pareció otro jugador, muy perdido.

La primera parte fue un desastre, muy lejos del nivel que ha mostrado durante toda la temporada, en la que ha sido absolutamente clave para que el Barça esté donde está. Se le vio lento, despistado, incluso nervioso, superado por las circunstancias. Y eso que el resultado era tan favorable que había margen para la pausa que ahora parece necesitar su fútbol.

No le salía nada

Falló controles fáciles y dio pases defectuosos. No le salía nada. En una de ellas, Lewandowski le envió un balón al espacio y en profundidad perfecto para que encarase a Kobel, pero permitió que Sule llegara sobrado para frenarle. Fue la jugada que confirmó que algo no marcha del todo bien con Raphinha, seguramente a nivel mental, pero que acaba repercutiendo negativamente a su juego.

Raphinha disputando un balón con Yan Couto / Valentí Enrich

En la segunda no mejoró sus prestaciones. La arrancó jugando de nuevo por la banda derecha, pero se cambió a la derecha a falta de veinte minutos cuando Hansi Flick sustituyó a Lamine Yamal. Tampoco en la derecha estuvo fino, sino todo lo contrario. Incluso dio la sensación, en ocasiones, de que el partido no iba con él. Preocupante.

El brasileño no escatimó esfuerzos porque eso no lo admite su forma de jugar a fútbol, pero lo hizo de forma errática, sin dar sentido a lo que hacía. Lo intentó, buscó sumar, pero no le salía nada. Ni siquiera a la hora de lanzar los córners parecía sentirse cómodo, lo que le obligará a reaccionar pronto ante lo que viene.

Flick tiene trabajo con el extremo durante los próximos días, en los que deberá realizar un trabajo de recuperación, sobre todo a nivel mental. Es imprescindible para el equipo esta temporada, que perdería muchas opciones de títulos sin contar con la mejor versión de Raphinha. Hay que mantener los cuatro puntos de ventaja en la Liga, en el horizonte aparece la final de Copa y las semifinales de Champions.