Raphinha: "¿El penalti? Me voy al suelo porque no puedo continuar"

"A mí me gusta marcar y si tengo la jugada limpia siempre sigo" "Lo importante es saber sufrir en este tipo de partidos para salir con los tres puntos"

Raphinha se felicitó por la capacidad de sufrir que tuvo el equipo para sacar adelante el partido contra el Celta (1-0). El brasileño fue protagonista en los compases finales de la primera parte de un claro penalti que ni el colegiado de la contienda, José Luis Munuera Montero, ni el del VAR, José Luis González González, consideraron oportuno señalar.

El derribo de Javi Galán cuando Raphinha le había roto la cintura no admite discusión y así lo vio también el protagonista: "Tuve la sensación que me ha tocado y no puedo seguir, por eso me fue al suelo". El brasileño recordó que "a mí me gusta marcar y si tengo la jugada limpia puedo seguir". Raphinha se mostró contrariado con la decisión del colegiado y del VAR: "Para el árbitro no fue nada y hay que seguir jugando".

El delantero consideró que el equipo había dado un paso adelante resolviendo este tipo de partidos: "Hay partidos que vamos a sufrir, porque el rival tiene calidad y también quiere ganar, pero lo importante es que sepamos sufrir para salir con los tres puntos".

Raphinha tuvo palabras de elogio para Ter Stegen, que fue clave en la victoria con sus paradas: "Es importante tener grandes jugadores y Marc es un gran portero. Una vez más nos ha salvado el empate. Es un portero que tiene mucha confianza".

"Ahora sólo pensamos en el Inter, no en el Real Madrid"

Frenkie de Jong también valoró la importancia de sellar la victoria en un partido en el que el Barça no desplegó su mejor versión: "Hemos sufrido en la segunda parte, pero también hay que ganar estos partidos para pelear por la Liga". Eso sí, reconoció que "tenemos que mejorar mucho en el juego"

El centrocampista apunto que "era muy importante sumar los tres puntos, porque compartimos liderato con el Real Madrid y el domingo vamos al Bernabéu". Con todo, el neerlandés advirtió que no era momento de pensar en el clásico contra el club blanco: "Ahora sólo pensamos en el Inter".