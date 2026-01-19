Raphinha y Pedri, cara y cruz para Flick en la sesión

El Barca ha regresado hoy a los entrenamientos tras la derrota por 2-1 en el Reale Arena. El equipo volvió al trabajo con una sesión de recuperación marcada por la lluvia y con una carga de trabajo diferente según los minutos disputados el día anterior.

En el entrenamiento matinal, Raphinha saltó al césped y se ejercitó con el grupo con total normalidad en un entrenamiento con poco movimiento en el Camp Tito Vilanova, pues la gran parte de los titulares no estuvieron sobre el campo y se quedaron en el gimnasio.

PEDRI, BAJA POR PRECAUCIÓN

Quien no entrenó con el grupo fue Pedri. El centrocampista no salió al césped y realizó trabajo individual después de la fuerte entrada que recibió de Carlos Soler. Pedri acabó el partido con dolor, pero el futbolista salió del estadio con buenas sensaciones y no sufre ninguna lesión. El club es optimista y todo indica que podrá estar disponible para el partido de Champions League del miércoles ante el Slavia Praga.

Raphinha, una de las novedades en el entrenamiento / FC BARCELONA / SPO

La buena noticia del día fue la recuperación de Raphinha. El brasileño no pudo viajar a San Sebastián por un fuerte golpe en la pierna derecha y su ausencia se notó en un partido que puso fin a una racha de once victorias seguidas. Ya recuperado, apunta a tener un papel importante en los próximos encuentros.

El equipo afronta ahora una semana decisiva en Europa. El Barça necesita ganar los dos partidos que restan, ante Slavia Praga y Copenhague, y esperar resultados favorables en otros campos para seguir con opciones. El margen de error es mínimo y el equipo lo sabe.

SIN LAMINE YAMAL

El extremo azulgrana no podrá estar este próximo miércoles en Praga, pues recibió la tercera tarjeta amarilla ante el Eintracht (ya había visto dos tarjetas ante PSG y Brujas), por lo que no viajará junto a sus compañeros y permanecerá en Barcelona justo cuando mejor se encontraba sobre el terreno de juego.