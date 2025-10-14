Raphinha: “La oferta de Arabia me hizo dudar mucho”

Raphinha ha explicado en más de una ocasión que, hace poco más de un año, estuvo a punto de abandonar el FC Barcelona. En verano de 2024, el extremo brasileño recibió una desorbitada oferta procedente del fútbol saudí y estuvo realmente tentado de abandonar el club blaugrana. De hecho, en ese momento muchos seguidores culés no hubieran visto con malos ojos su salida, pues no venía de completar una buena temporada.

Una de las primeras cosas que Hansi Flick hizo cuando aterrizó en el banquillo del Barça, sin embargo, fue convencer a Raphinha de que continuara. “Obviamente que pensé en salir; creí que podía ser el momento de irme, pero luego hablamos con el entrenador [Hansi], primero por teléfono y después al comienzo de la pretemporada, y consiguió convencerme de que me quedara. Y menos mal que me convenció”, ha recordado el atacante en una entrevista concedida a ‘ESPN Brasil’.

Rapha, sin embargo, ha confesado que “la propuesta que recibimos de Arabia Saudita me hizo dudar mucho” porque “habría resuelto mi vida personal, la de mis padres, la de mi hijo y la de mucha gente”. “Llevo en el fútbol desde los 15 años, he pasado por cosas buenas y malas en todos los lugares, y llegó un momento en el que pensé que era hora de cuidar de mí y de mi familia”, ha justificado.

El ‘11’ barcelonista, además, era consciente de que “mucha gente” quería que se fuera. “Por no ser el jugador que ellos esperaban, muchos me querían fuera del club, pensaban que no tendría futuro aquí, incluso desde mi primera temporada. No era una cuestión de sentirlo o no; era algo muy palpable. No los puedo nombrar a todos. Tal vez yo no estaba haciendo lo que ellos pensaban que debía hacer”, ha asegurado.

Raphinha, muy consciente de “todo lo que he hecho y lo que he pasado para llegar hasta aquí”, no se dejó influir por “la opinión de quien no me conoce, de quien no sabe ni la mitad de lo que viví” y escuchó a Flick. “Siempre tuve la conciencia tranquila respecto a lo que pude aportar. Me entregué al máximo. Quizás esperaban 30 goles por temporada, pero ese no es mi perfil. No soy un delantero centro. Soy un jugador que ayuda mucho con esfuerzo, con mucha dedicación y trabajo; ese es Raphinha. Siempre voy a dar lo mejor de mí”, ha reflexionado.

Afortunadamente para los intereses del Barça, el extremo brasileño no solo se quedó, sino que ‘explotó’ y fue decisivo en la extraordinaria temporada 2024/25 del conjunto catalán. Los 34 goles y 26 asistencias del curso pasado le permitieron ganarse la renovación hasta 2028 y ahora muy pocos dudan de que forma parte de la columna vertebral del proyecto de Flick.