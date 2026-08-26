Raphinha, 'o capitão' marca el camino a seguir

El arrollador estreno liguero ha servido para dejar pistas que acabarán siendo certezas. Y una de ellas tiene como protagonista a Raphinha, el flamante primer capitán de la plantilla.

El delantero brasileño venía de unos meses complicados que culminaron en un Mundial muy decepcionante en lo personal y en lo colectivo. Aprovechó las vacaciones para hacer un reset, recargar baterías físicas y anímicas y encarar su quinta temporada en Barcelona, en la que se plantea recuperar su mejor versión, la que mostró en el curso 2024/25 con registros y rendimiento de Balón de Oro.

Raphinha celebra uno de sus dos goles en Elche / AFP

Raphinha ha entendido a la perfección el recado de la revolución que ha habido en el sector ofensivo y que aún debe completarse en los últimos días de mercado. Los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi representan una competencia directa que no tenía el curso anterior en lo futbolístico, a pesar de los números de Marcus Rashford. En Elche, sin embargo, se evidenció que es absolutamente compatible y complementario con la nueva 'dupla' de extremos.

Un capitán amado por la grada

Hansi Flick, que tiene la virtud de ir siempre de cara, nunca ha dudado de Raphinha. Por eso, lo ha empoderado nombrándolo primer capitán, tras la purga en la capitanía, respaldada en masa por el barcelonismo. El gaucho es quien marca el camino en el vestuario y en el terreno de juego.

'O capitão' abanderó en la 'manita' al Elche un ataque total, con una soberbia actuación, en la que firmó un doblete y dio una asistencia. Demostró que puede actuar de '9'; de hecho, entendió el intercambio posicional mucho mejor que el ahora parisino Ferran Torres, un extremo de origen que se reconvirtió en delantero centro.

Lamine y Raphinha, dupla letal / EFE

A la espera de que pueda concretarse la llegada de un '9', Flick ha dado una nueva vuelta de tuerca al sistema. Y le ha enseñado una vía táctica desconocida para el propio Raphinha. El Barça fue un vendaval con el póker formado por Fermín, Lamine Yamal, Adeyemi (jugando por la izquierda) y el propio brasileño, y lo siguió siendo cuando entraron Anthony Gordon (generoso con su doblete de asistencias) y Dani Olmo.

Flick sí que lo entiende

En el Barça de Hansi Flick, Raphinha encuentra cada temporada un ecosistema que potencia sus virtudes, que lo reta a romper barreras y a ser más completo. Es la antítesis de lo que tuvo que sufrir en el Mundial con Brasil y Carlo Ancelotti y su pizarra oxidada.

En Estados Unidos, Raphinha era un peón al servicio de Vinícius Jr, a quien Carletto, que, en algunos momentos, parecía más un técnico madridista que un seleccionador canarinho, veía como su único líder.

Ancelotti, que firmó la peor clasificación de la Canarinha en 36 años, poco se preocupó de que el blaugrana jugara encorsetado y con funciones tácticas menores.

Cuando el invento de Igor Thiago se vino abajo tras un decepcionante debut contra Marruecos, al italiano no se le pasó por la cabeza que Raphinha podría ser su falso '9' ideal, posición que acabó desarrollando el excolchonero Matheus Cunha. Durante la fase de clasificación o en amistosos, este rol lo hicieron Vinicius y Rodrygo, antes de que este último cayera gravemente lesionado.

El Raphinha culé es un líder futbolístico. Esta temporada alcanzará los 200 partidos oficiales en el Barça, en los que, si nada se tuerce, superará el centenar de goles. De momento suma 77 tantos y 60 asistencias en 178 actuaciones oficiales. Una barbaridad.