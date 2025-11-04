Raphinha: "No ganar el Balón de Oro fue una decepción personal"

Raphinha considera que está en el mejor momento de su carrera y que el quinto puesto en el Balón de Oro se ha quedado corto. Así lo explica en una entrevista a la revista GQ Hype, de la que es portada. También habla de Lamine Yamal, a quien califica como "de la familia" y niega que exista ningún tipo de rivalidad con el canterano azulgrana. Estas son las frases más destacadas:

Festín del Barça en el Johan ante el Valencia, con dobletes de Fermín, Raphinha y Lewandowski / SPORT

No ganar el Balón de Oro

“Fue una decepción personal. Cuando te entregas tanto, trabajas cada día y sientes que tuviste una temporada increíble, naturalmente esperas estar entre los mejores. Terminar quinto fue un honor, por supuesto, pero mis expectativas eran más altas”.

La rivalidad con Lamine Yamal

"No, esa rivalidad simplemente no existe. Lo que realmente existe entre nosotros es un deseo mutuo de rendir al máximo, impulsarnos el uno al otro y ayudar al equipo a tener éxito. Nos desafiamos en el campo, pero siempre de manera constructiva, nunca personal. Fuera del fútbol, nuestra relación es muy fuerte. Compartimos risas, experiencias y nos apoyamos dentro y fuera del estadio. Siento como si Lamine fuera de la familia”.

SPORT.es

El mejor momento de su carrera

“La temporada 2024/25 fue muy especial, con actuaciones consistentes, goles importantes y reconocimientos individuales, y comenzar la temporada 2025/26 con fuerza me ha dado aún más confianza. Lo que hace que este momento sea tan único es la combinación de crecimiento técnico, experiencia acumulada y equilibrio mental. Hoy siento que puedo jugar con más libertad, leer mejor el juego y manejar la presión de una manera más madura”.

El Mundial 2026 con Brasil

“Ganar el Mundial con Brasil sería el mayor sueño de mi carrera. Desde niño, jugando descalzo en las calles de Restinga, soñaba con ese momento: representar a mi país en el escenario más grande y luchar por el título más importante que existe. Es una motivación diaria. Jugar para Brasil es un gran honor, pero también implica una gran presión. El fútbol en Brasil realmente es como una religión, y las expectativas siempre son altísimas”.

FOTO. LUCAS FIGUEIREDO. CBF . Brasil x Tunísia no Parc des Princes em Paris. Lucas Paquetá, Neymar e Raphinha. Lucas Figueiredo/CBF / SPO_EXTERNAS

Admiración por Neymar

“Si tuviera que elegir a uno (jugadores a los que admira), diría Neymar. Ver de cerca la forma en que entiende el juego, su inteligencia, su sencillez y cómo hace sin esfuerzo cosas que parecen imposibles para los demás… es simplemente de otro nivel”

La idea de retirarse en el FC Barcelona

“Sí, me encantaría. El Barcelona es un club que me ha dado mucho, que me acogió en un momento muy importante de mi carrera y donde me siento en casa. Si las circunstancias lo permiten, sería un honor pasar el resto de mi carrera aquí, ganando títulos, ayudando a los más jóvenes y dejando mi huella en la historia del club. Pero también sé que el fútbol es impredecible, así que intento vivir el presente. Por ahora, mi enfoque está en dar lo mejor de mí cada día con esta camiseta y dejar que el futuro siga su curso”.