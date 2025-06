Raphinha: "¿Nico Williams? Cualquier jugador que venga a sumar es bienvenido"

Raphinha, uno de los capitanes del FC Barcelona, elogió a Nico Williams y le abrió las puertas del conjunto blaugrana en un acto publicitario en Brasil. El atacante de Porto Alegre aseguró que el todavía futbolista del Athletic Club tiene “mucha calidad” y dejó claro que para él la competencia interna no será un problema.

“Cualquier jugador que venga a sumar al club es bienvenido. Creo que todo aquel que venga con la mentalidad de llegar, trabajar duro y esforzarse por el bien del equipo es muy bienvenido. Eso es lo más importante, tanto para mí como por los demás jugadores”, declaró en una rueda de prensa en el lujoso Shopping Cidade Jardim de Sao Paulo, donde se celebró un evento de una marca de medicamentos.

Desde el punto de vista de Raphinha, “no es casualidad que esté siendo considerado para jugar con nosotros en el Barcelona y que juegue en la selección española absoluta”. “Es un jugador de altísima calidad. Tiene mucho nivel, muchísima calidad”, valoró en unas declaraciones en las que se mostró claramente a favor de que el Barça refuerce la plantilla de Hansi Flick. "Mentalmente estoy muy bien. Como dije, acabo de salir de la mejor temporada de mi vida. No hay manera de que esté triste o desanimado por algo, ni por la llegada de un jugador u otro", insistió.

"Estoy viviendo el mejor momento de mi vida.

Raphinha, que no quiso mojarse sobre un posible cambio de posición porque "el entrenador es el que decide", se definió como un futbolista "que se exige mucho" a sí mismo. "Yo diría que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, en términos generales, y espero seguir en este camino hasta el Mundial y después del Mundial. Ese ha sido mi objetivo personal desde que empecé a jugar al fútbol: siempre dar lo mejor de mí, día tras día, temporada tras temporada, partido tras partido", se sinceró.

"Así que no me sentiría ni un poco satisfecho si hiciera algo por debajo de lo que entregué esta temporada. Si logré rendir de esa manera es porque tengo la capacidad para hacerlo. Soy una persona que se exige mucho, y si no logro entregar lo que creo que puedo entregar, ella lo sabe mejor que nadie: para mí, se acaba el mundo", reflexionó.

El atacante puso en valor su "trabajo" y su entrega "dentro y fuera del campo". "Insisto: soy alguien que se exige mucho. Estoy muy bien psicológica y físicamente. Y dentro de quince días empezamos una nueva temporada con mucha ilusión", sentenció.