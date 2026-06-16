A Raphinha lo quieren en Arabia Saudita. Se ha convertido en el objetivo número uno del Al-Hilal para la próxima temporada. Ha habido ya unos primeros contactos con el jugador del Barça, que está concentrado con la selección brasileña en el Mundial 2026.

A bote pronto, el extremo gaucho no ha dado un 'no' por respuesta. Se ha mostrado dispuesto a escuchar la oferta que el club de Riad ha preparado.

Raphinha en el primer partido del Mundial con Brasil / AFP

Según publica este martes el portal brasileño GE, del grupo Globo, Raphinha ha emplazado a los saudíes a esperar unas semanas para hablar. No quiere negociar con nadie hasta que termine su participación en la Copa del Mundo, donde, a pesar del debut fallido contra Marruecos (1-1), el blaugrana está convencido de que su selección tiene opciones reales de lograr el 'Hexa'.

Segunda investida de Arabia

Dos años atrás, Raphinha, tras terminar su participación en la Copa América, tuvo una oferta mareante del Al-Hilal que, según afirma GE, le garantizaba unos ingresos de 185 millones de euros en salarios durante cuatro años de contrato.

Todo sucedió en el verano en que aterrizó Hansi Flick en Barcelona, el técnico que lo empoderó y lo convirtió en uno de los futbolistas más decisivos del planeta cada vez que se enfunda la camiseta blaugrana.

Ahora, el Al-Hilal vuelve a la carga. Las negociaciones, siempre desde el punto de vista de GE, se encuentran en "una fase inicial".

Raphinha no quiere que nada le desconcentre durante el segundo Mundial de su carrera. Ha pedido tiempo, solo unas semanas, aun sabiendo que esto puede significar que se rompa el hilo conductor establecido.

Raphinha negociará con el Al-Hilal después del Mundial / Instagram

El Al-Hilal es quien tiene prisa. Ahora debe decidir si esperará o no para negociar con el blaugrana, que está llamado a ser el refuerzo diferencial para la próxima temporada. El técnico italiano, Simone Inzaghi, estaría encantado de poder contar con él. La llegada de Raphinha conllevaría el adiós del delantero uruguayo Darwin Núñez.

El equipo de Riad quiere dar un paso adelante para volver a la cima del fútbol saudí. Este último curso perdió la Saudi Pro League en un mano a mano contra el Al-Nassr, donde juegan el exblaugrana Íñigo Martínez y Cristiano Ronaldo, y que fue dirigido por el carismático técnico portugués Jorge Jesus, quien ya anunció su adiós y a quien Neymar Jr., un año atrás, vetó para que cogiera las riendas de la Seleção. El único título logrado por el Al-Hilal ha sido la Copa del Rey, muy poco para tanta inversión.

Paralelamente al interés reactivado ahora por Raphinha, hay que recordar que el Barça tiene un frente abierto con el Al-Hilal: el futuro de João Cancelo, que ha jugado cedido durante la segunda parte de la temporada y que ahora negocia una salida pactada para poder fichar, de forma definitiva, por el conjunto catalán, donde Hansi Flick le espera con los brazos abiertos.

Las negociaciones entre Raphinha y el Al-Hilal se producirán con el Barça habiendo hecho los deberes, porque se ha reforzado en el extremo izquierdo con Anthony Gordon, un futbolista que llega para, en teoría, competir por los minutos con el brasileño. Deco aún espera reforzar la delantera con un '9' que supla a Robert Lewandowski.