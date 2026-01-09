Raphinha ya es uno de los mejores brasileños de la historia del Barça

Brasil ha sido siempre una fábrica de generar talento para el FC Barcelona. El club azulgrana ha disfrutado en sus plantillas de futbolistas como Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, Dani Alves o actualmente Raphinha, quien sin tanto reconocimiento que los cuatro anteriores se está ganando competir con ellos como el mejor brasileño de la historia del Barça.

El último año y medio del 11, con Flick al mando de la nave azulgrana, es digno de Balón de Oro, pues ha participado en 69 dianas del equipo en 73 encuentros, prácticamente una intervención de gol por partido. Sin embargo, su impacto va más allá de las cifras. Raphinha, como se palpó cuando estaba lesionado, es indiscutible en los planes del preparador germano, ya que es el hombre que condiciona la presión del Barça, una de las armas letales del conjunto catalán.

Asimismo, es el gran generador de ocasiones del equipo a través de sus desmarques a la espalda de la defensa rival, sea para producir espacios para sus compañeros o para finalizar él mismo las jugadas gracias a su sinergia con Lamine Yamal y Pedri. Aunque actúa de mediapunta en algunos choques, como en el derbi contra el Espanyol, donde ha alcanzado su mejor fútbol es partiendo desde la banda izquierda, a pierna natural.

Desde su aterrizaje en Barcelona, en verano de 2022 procedente del Leeds United, el jugador de 29 años ha disputado 160 partidos, convirtiéndose en el sexto brasileño con más participaciones en el club por detrás de Dani Alves (408), Rivaldo (235), Ronaldinho (207), Adriano (189) y Neymar (186). Por otro lado, Raphinha es el cuarto con más goles con la elástica azulgrana, con 63. Por delante de él ya solo resisten Rivaldo (130), Neymar (105), Evaristo (105) y Ronaldinho (94).

Con contrato hasta 2028 y en el mejor momento de su carrera, Raphinha todavía tiene muchos capítulos por escribir con el Barça. No obstante, no es aventurado incluirlo ya en el top 5 de los mejores brasileños del club, solo por detrás de Dani Alves, Rivaldo, Neymar y Ronaldinho.

Aunque por el FC Barcelona han pasado futbolistas nacidos en Brasil más ilustres que el actual extremo azulgrana, como Ronaldo Nazario o Romário, la etapa de ambos en la escuadra catalana es incomparable con el camino del 11, al que le falta la 'Orejona' para alcanzar un escalón superior.