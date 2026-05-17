Raphinha marca dos meses después...y por partida doble

Cuanto echó en falta el Barça a Raphinha en el momento más decisivo de la temporada. El futbolista brasileño, uno de los futbolistas clave del sistema de Hansi Flick, cayó en el peor momento y en el peor lugar. Se lesionó muscularmente con la selección de Brasil el 26 de marzo y prácticamente dijo adiós a la temporada. Quiso estar unos minutos en el Clásico, pero no salió de titular hasta el encuentro ante el Betis, dónde volvió a ser decisivo con un gol de falta, que abrió la lata y un segundo tanto de oportunismo. Raphinha quiere seguir en el club porque desea levantar la Champions en su etapa como blaugrana y está convencido de ello. Es el alma de este equipo. Llevaba sin marcar desde el pasado 15 de marzo, pero quiso despedirse a lo grande del Camp Nou.

Raphinha estará hoy en la lista de convocados de Carlo Ancelotti para Brasil y demostró contra el Betis que está totalmente restablecido de una complicada lesión muscular. Flick no quiso arriesgar con él a pesar de su predisposición, pero el brasileño sí acabó como titular en el último partido del Camp Nou y, además, cediendo el brazalete de capitán a Robert Lewandowski, un detalle más que ejemplifica su ascendencia sobre el vestuario y el respeto que le tiene todo el grupo.

Se vio al mejor Raphinha en un partido de bajo tono. Es, sin duda, el futbolista que ordena la presión ofensiva y eso se nota mucho porque el brasileño ayudó y ordenó encerrar a un Betis que siempre juega con alegría, pero que en el Camp Nou prácticamente no pudo pasar de medio campo. Mucha culpa de ello es de Raphinha. Porque es un futbolista que recupera, pero que también va como nadie al espacio. En esta ocasión, sacó otro de sus registros para marcar de falta engañando al portero rival y en el segundo aprovechó su olfato aprovechando un error del rival.

Raphinha va a acabar la temporada con 21 goles y ocho asistencias, unos registros que no están nada mal para un futbolista que no ha tenido suerte con los problemas físicos durante todo el curso. Es, junto a Ferran Torres, Lewandowski y Lamine, el jugador más decisivo ofensivamente. Un auténtico líder que va a capitanear el vestuario y el equipo en el próximo proyecto deportivo. Flick y sus compañeros le necesitan al cien por cien tras el Mundial. Y el brasileño es plenamente consciente.

No va a escuchar ofertas a pesar de que era un año ideal en su carrera para encontrar un contrato multimillonario. No tiene basta en el Barça, convencido de que puede capitanear a una camada de jugadores que están destinados a ganarlo todo. Raphinha, ante el Betis, ya demostró que no se relaja ni en los partidos intrascendentes.