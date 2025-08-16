A Raphinha no se le ha olvidado marcar

Raphinha fue el futbolista que más sorprendió numéricamente en el Barça durante el curso pasado. El brasileño se reivindicó con una temporada de ensueño y unos registros importantes. Marcó 34 goles y repartió 25 asistencias convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del Barça. El atacante se convirtió en una de las piezas clave del proyecto Flick tanto dentro como fuera el campo y parece que está decidido a no perder su papel. Ante el Mallorca, marcó el primer gol oficial de la temporada tras un magnífico pase de Lamine Yamal. Raphinha sigue siendo uno de los grandes líderes del equipo.

Tardó poco Raphinha en oler el gol en un partido complicado porque el Mallorca salió a cerrarse. Flick volvió a apostar por él en la banda izquierda y el brasileño fue un auténtico peligro constante por sus pases incisivos y, sobre todo, por sus desmarques. Es uno de lo futbolistas de ataque que mejor sabe leer los partidos y los espacios que dejan sus rivales y, cuando enlazan con el, las ocasiones muchas veces acaban en gol.

Su socio en esta ocasión fue Lamine Yamal, que vio perfectamente el espacio para que Raphinha entrara desde atrás y rematara a placer el balón. Fue un golazo con un pase tremendo y una definición perfecta. Y es que el brasileño ya dejó claro el curso pasado que tiene olfato de gol y, sobre todo, buen remate a pesar de que sus primeros años en el Barça fueron demasiado irregulares.

Raphinha llegaba a este arranque oficial de temporada con aires de revancha. No había participado demasiado en los goles de la pretemporada y solo mojó ante el Como en el trofeo Joan Gamper. Quería sacarse una espina y demostrar que vuelve a ser el mismo que el año pasado. La primera que tuvo, la acabó enchufando.

En la segunda mitad, Raphinha volvió a ser el jugador más peligroso del equipo ofensivamente. Mandó un balón al palo y tuvo dos ocasiones clarísimas. Con el Mallorca jugando con ‘nueve’ y muy, muy cerrados, el brasileño fue prácticamente el único faro que tuvo el equipo, aunque también es cierto que todos dejaron de pisar algo el acelerador con el partido prácticamente cerrado.

A Raphinha le han traído competencia con Rashford en la banda, pero Flick parece que sigue confiando en él. Y el brasileño por ahora no le falla. Su reto es el de mantener la eficacia goleadora y dar puntos o victorias importantes. En Mallorca volvió a verse ese Raphinha líder y decisivo que necesita este equipo para llevarse los grandes títulos. Ya tiene un gol...y seguro que van a lleg