Raphinha le tiene ganas al Real Madrid tras perderse el último clásico

Raphinha suma 11 clásicos contra el Real Madrid a sus espaldas. Pero el último no lo pudo jugar el brasileño por la recaída de la lesión que tanto le llevó de cabeza y que, por fortuna, ha dejado completamente atrás. En ese momento, quedó muy frustrado, pues intentó llegar al partido del Santiago Bernabéu prácticamente hasta el último minuto. Pero le fue imposible. El bíceps femoral del muslo derecho le volvió a jugar una mala pasada. Aun así, acompañó al equipo por su cuenta y ejerció de capitán. Vio el partido hecho un manojo de nervios detrás del banquillo visitante y saltó al césped tras la derrota (2-1) para evitar la tangana que empezó Dani Cavajal cuando se fue a buscar a Lamine Yamal. Se encargó de contener a Vinicius Junior, cuando su compatriota 'ya encaraba' también al canterano azulgrana.

FC Barcelona - CA Osasuna I El primer gol de Raphinha / LALIGA

Vivió un clásico distinto fuera del campo pero en todo momento implicado en defender a sus compañeros y a la institución. Pero ahora, a Raphinha le toca volver a su hábitat natural, dentro del terreno de juego y marcando las diferencias, como ha demostrado en anteriores partidos frente al Real Madrid. Es un rival que se le da especialmente bien al brasileño. Es al equipo de LaLiga española al que le ha marcado más goles: 5 en 11 partidos. A los que hay que sumar 3 asistencias para un total de 8 acciones con valor gol.

Raphinha saltó al césped del Santiago Bernabéu vestido de calle en el último clásico / Valentí Enrich

MVP de la última final de la Supercopa

Precisamente, Raphinha fue muy protagonista de la última final de la Supercopa de España que enfrentó a azulgranas y blancos. Hasta el punto de que fue elegido como el MVP del partido gracias a los dos goles y a la asistencia (para Alejandro Balde) que firmó el de Porto Alegre en un tiempo récord, entre el final del primer tiempo y el arranque del segundo.

Muchas cosas, y para bien, han cambiado en estos dos últimos meses y medio, desde que vio cómo recaía de la lesión y se quedaba sin ayudar al equipo en el Bernabéu hasta la actualidad. Raphinha ha vuelto por sus fueros y ya es el de la temporada pasada. Un futbolista total, el primero que presiona a los defensas rivales y con un compromiso digno de elogio.

Raphinha fue el MVP de la pasada Supercopa de España / RFEF

En la semifinal contra el Athletic Club, Raphinha ya dio una buena muestra de lo que puede dar este domingo en el clásico. Los dos goles y la asistencia (a Fermín) contra los leones también le valieron para ser considerado el mejor del partido. Una vez más.