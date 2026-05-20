Raphinha: "Si Lamine hace alguna tontería, le llamamos la atención"

Raphinha está ya ansioso de participar en el Mundial, dónde será uno de los líderes de Brasil para intentar llevarse otra vez el campeonato. En una extensa entrevista en 'TNT', el jugador blaugrana explica anécdotas del vestuario blaugrana y, sobre todo, su gran relación con Lamine Yamal: "Es once años más joven que yo. Sobre nuestra celebración conjunta, pues lo vimos en Internet y acordamos hacerlo. Salió bien. No tiene un gran simbolismo, si eso de hermandad. Le veo mucho como si fuera un hermano mucho más pequeño. Incluso él es más joven que mi hermano pequeño. Por eso le veo como un hermano pequeño. Intento aconsejarle dentro de lo que puedo”.

El brasileño comentó que intenta ayudar en todo lo que puede a Lamine para que vaya creciendo: "También intento transmitirle mi experiencia de vida. Obviamente que por características individuales y de calidad, no tengo como enseñarle. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Es un talento natural. La verdad que intento siempre transmitirle un poco de mi experiencia. Es un niño muy bueno. Siempre escucha, muchas veces pide consejos e incluso si hace alguna tontería nosotros le llamamos la atención y escucha. Es muy bueno, tenemos una relación muy buena aun teniendo once años de diferencia".

Raphinha sueña con una final en Brasil, cita a la que se citaron Neymar y Lamine: "Neymar y Lamine Yamal acordaron un Brasil - España en la final del Mundial. Yo también firmo un partido así en la final. Sería muy bueno jugar un Brasil - España en la final. No tengo problema de quién esté defendiendo al rival, como Lamine. Nosotros también tenemos muchos jugadores de gran calidad de nuestro lado. Sería increíble. Sería un partido muy interesante".

Sobre su relación con los jugadores madridistas en la selección, Raphinha afirma que se aparca cualquier rivalidad para defender a su país: "Nunca noté eso, por lo menos en los ejemplos de Vini y yo o Rodrygo, Militão y Endrick. Cuando llegamos a la Selección prácticamente excluye la parte de rivalidad de los clubes porque sabemos que estamos aquí defendiendo a nuestro país independientemente del lugar donde juguemos. No creo que sea una cosa forzada. No es un: ‘tengo que llegar a la Selección y tengo que excluir esa parte’. No. Es algo que pasa de manera natural. Llegamos a la concentración y nos llevamos bien entre nosotros. Incluso en los Clásicos nos respetamos, que cada uno defiende su equipo con lo que tenga para hacer, pero llegado a la Selección deja de existir la rivalidad. Dejamos a los clubes de lado y nos enfocamos en la Selección. A veces nos calentamos, sí, pero es normal. Si un Clásico no se calentara no sería un Clásico".

Raphinha está ya deseoso de comenzar una competición en la que cree que Brasil puede tener un papel protagonista de nuevo: "Estoy muy ansioso, pero solo cuando estamos cerca del Mundial. Por ejemplo, ahora tengo ansiedad por el Mundial, pero no es la misma de estar a 15 días del Mundial o del día antes del debut. Son nervios naturales por disputar este torneo. Acabamos viviendo esto porque un Mundial es un Mundial, no hay manera de naturalizarlo. Esta ansiedad, nervios, es natural independientemente del nivel en el que esté cada uno".

El jugador blaugrana tiene claro lo que haría si gana el Mundial: "De la final me acuerdo que después salí a jugar a la pelota a la calle. En el barrio, las calles, estaba todo el mundo de fiesta con churrascos, las calles llenas. A todo lugar que ibas veías a la gente disfrutando. Recuerdo que fue un día de muchos festejos y fútbol. Si gano el Mundial, llego rápido".

Y se ve como uno de los líderes de la canarinha: "Siento que hoy en día tengo una madurez diferente de cuando llegué, de cuando disputé mi primer Mundial con Brasil. Siento que hoy tengo un peso mayor de lo que era antes. No intento hacer nada diferente. Intento ser el mismo, ayudar a los más jóvenes y hasta a los más veteranos también. Incluso a veces yo también necesito ayuda. Particularmente intento crecer, mejorar basándome en las cosas que los más jóvenes también nos enseñan. Intento pasar para los chavales la experiencia no solo dentro del campo, sino también de la vida. Quiero mostrarles el mejor camino para ellos"