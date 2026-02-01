Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raphinha y Koundé, OK para la Copa

El francés se ha pasado por la Ciutat Esportiva Joan Gamper a pesar de tener fiesta y ha hecho trabajo de recuperación

Koundé al salir del Martínez Valero: "Estoy bien" / Sergi Capdevila

Ferran Correas

Ferran Correas

Tras ganar al Elche a domicilio, Hansi Flick dio fiesta este domingo a sus jugadores. Será este lunes cuando la plantilla empiece a preparar el partido ante el Albacete correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey que se jugará el martes en el Carlos Belmonte. A pesar del día fiesta, han sido unos cuantos los jugadores que se han pasado por la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Lo han hecho Pedri, Gavi y Christensen que siguen sus respectivos procesos de recuperación. Y cuatro de los futbolistas que fueron titulares en Elche: Cubarsí, Fermín, Ferran Torres y Koundé.

Precisamente el defensa francés tuvo que pedir el cambio en los últimos minutos del encuentro, entrando en su lugar Ronald Araujo. En principio solo fueron calambres y la sustitución fue por precaución. El propio Koundé tranquilizó a todo el mundo cuando el equipo dejaba el Martínez Valero. Este domingo ha realizado trabajo de recuperación y si no hay ningún contratiempo estará a disposición de Hansi Flick para el partido de Copa, aunque podría tener descanso y esperar en el banquillo, entrando Cancelo en su lugar.

También tuvo algún problema Raphinha en Elche. El brasileño tenía molestias en los isquiotibiales y había pactado con Flick jugar 60 minutos. Sin embargo, no se sintió cómodo durante la primera mitad y tras ser explorado en el descanso se decidió que se quedará en el vestuario, entrando Rashford en su lugar. Según informó el club, se trata solo de molestias y el extremo también podrá estar a disposición del entrenador para el partido ante el Albacete. Como con Koundé, es posible que no se arriesgue y que Rashford sea titular en la parte izquierda del ataque en el Carlos Belmonte.

La idea de Flick es alinear de salida un once híbrido, con un buen número de titulares. El entrenador alemán está avisado tras haber eliminado el Albacete a Celta y Real Madrid y tiene claro que el Barça no puede fallar, pues una victoria deja a los suyos a tres partidos de ganar un nuevo título. Es por ello que se llevará a la ciudad manchega a todos los jugadores disponibles del primer equipo. Los únicos futbolistas no disponibles son Gavi, Pedri y Christensen.

